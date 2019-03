Musikunterricht wird in Mengen teurer

Die Entgelte für den Unterricht an der Jugendmusikschule Mengen werden zum Beginn des kommenden Schuljahrs erhöht. Das hat der Gemeinderat der Stadt in der Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen. Die Stadtverwaltung geht von jährlichen Mehreinnahmen von rund 26 400 Euro aus. Gerechnet wurde mit der aktuellen Zahl von 730 Schülern.

„Vor einiger Zeit ist der Gemeinderat mit der Aufforderung an die Verwaltung herangetreten, Gebühren für kommunale Einrichtungen in regelmäßigen, kürzeren Abständen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen“, erklärte Bürgermeister Stefan Bubeck. „So werden für die Gebührenzahler die Sprünge nicht so groß, wenn es eine Erhöhung gibt.“ Zuletzt seien die Entgelte für den Musikunterricht zum 1. Oktober 2017 um durchschnittlich 3,5 Prozent erhöht worden.

31 Erwachsene nehmen Unterricht

Angehoben werden die Entgelte für den Einzel- und Kleingruppenunterricht um bis zu 20 Euro pro Monat. Details können bald auf der Homepage der Stadt Mengen abgerufen werden. Um höhere Teilnehmerzahlen zu erhalten, werden die Großgruppenangebote ab fünf Musikern in einer Gruppe, Klassenunterricht und Ensemble nicht erhöht.

André Streich, Verwaltungsleiter der Jugendmusikschule, stellte in der Sitzung die Angebote der Musikschule vor, die von der Früherziehung bis zur Vorbereitung auf ein Musikstudium reichen. Derzeit werden 730 Schüler unterrichtet, 219 davon sind Kooperationsschüler, 31 Erwachsene. Insgesamt kümmern sich 13 Lehrkräfte um die musikalische Ausbildung.

Dank der finanziellen Unterstützung durch die Bürgerstiftung kann ein eigenes Tonstudio eingerichtet werden, in dem bald Projekte umgesetzt werden können. „Außerdem wollen wir den Elementarbereich neu konzipieren, um wieder mehr Nachfrage zu erhalten“, so Streich. Ihm schwebt auch eine intensivere Kooperation mit Kindergärten mit Ganztagesbetreuung vor. „Dort könnte ich mir eine Heranführung der Kinder an den Blockflötenunterricht gut vorstellen“, sagt er. Verstärkt sollen außerdem kleine Konzerte im Seniorenzentrum in der Hauptstraße stattfinden.

Die Gebühren der Jugendmusikschule sind in drei Kategorien aufgeteilt: auswärtige Kinder und Jugendliche, einheimische Kinder und Jugendliche und Erwachsene. Einheimische Kinder und Jugendliche erhalten einen kommunalen Zuschuss von 25 Prozent bei Einzelunterricht, 20 Prozent bei Partnerunterricht und 15 Prozent bei Gruppenunterricht. Erwachsene zahlen 22,5 Prozent mehr als auswärtige Kinder.

Ein Beispiel: Künftig liegt das Entgelt für 45 Minuten Einzelunterricht bei einem auswärtigen Kind bei 130,90 Euro (vorher: 110,30 Euro), für ein einheimisches Kind 98,20 Euro (vorher 82,70 Euro) und für einen Erwachsenen bei 160,40 Euro (vorher: 150,70 Euro) pro Monat.