Musikschulklassen spielen vor

Die Musikschule lädt Bevölkerung zu den vom Dienstag, 12., bis Freitag, 15. Juli, stattfindenden Klassenvorspielen ein. Die Klassenvorspiele, die alle im Schulgebäude in der Ablachstraße 3 stattfinden, geben Interessierten laut Mitteilung einen Einblick in die verschiedenen Fachbereiche und seien eine gute Möglichkeit die musikalischen Entwicklungsstufen musikalisch mitzuerleben. Auch die Bandbreite der verschiedenen instrumentellen und stilistischen Möglichkeiten würden hierbei gut zur Geltung kommen.

Los geht es am Dienstag, 12. Juli, um 18 Uhr mit der Gitarrenklasse von Bernd Geisler am Dienstag. Es folgt am Mittwoch, 13. Juli, ab 18 Uhr die Querflötenklasse von Monika Etter. Am Donnerstag, 14. Juli, aber 18.30 Uhr spielt die Klavierklasse von Inge Gaigis. Das Vorspielen beendet die Klavierklasse von Richard Fischer am Freitag, 15. Juli, ab 19 Uhr. Die Klassenvorspiele finden in der „Mensa“ des Schulgebäudes statt. Der Eintritt ist jeweils frei.