Musikschule startet ins neue Schuljahr – Anmeldungen noch möglich

Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben in dieser Woche nochmals Gelegenheit, sich über das Kursprogramm der Jugendmusikschule zu informieren und gegebenenfalls anzumelden. Neben den Grundkursangeboten wie Musik für Kleinkinder oder der Musikalischen Früherziehung können an der Jugendmusikschule die verschiedensten Hauptfachinstrumente im Einzel- und Gruppenunterricht erlernt werden. Die Jugendmusikschule bietet Unterricht an Tasten- Streich- und Zupfinstrumenten an. Ebenso gibt es die Möglichkeit, ein Holz- oder Blechblasinstrument zu erlernen, sowie auch die Schlaginstrumente oder den Fachbereich Gesang kennenzulernen. Auch besteht die Möglichkeit, an den verschiedenen Ensembleangeboten teilzunehmen. Spezielle Angebote wie Kurse für „Menschen mit Behinderung“ gehören ebenfalls zum Unterrichtsangebot der Jugendmusikschule.

Auskünfte und Anmeldungen unter Telefon 07572/600 595 oder per E-Mail an andre.streich@mengen.de

Im Internet auf der Homepage www.mengen.de unter „Bildung & Jugend – Jugendmusikschule“