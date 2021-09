Musikschule öffnet ihre Türen

Zum Schuljahresbeginn findet am Samstag, 18. September, ein „Tag der offenen Tür“ der Musikschule im Musikschulgebäude in der Ablachstraße 3 statt. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr haben interessierte Besucher laut Pressemitteilung die Möglichkeit, sich über das vielfältige Kursangebot der Musikschule zu informieren und die verschiedenen Instrumente auszuprobieren.

Neben den 27 zur Ausbildung befindlichen Hauptfachinstrumenten können sich die Besucher auch über die musikalischen Einstiegsangebote informieren. Ebenfalls bietet die Musikschule Kursangebote im integrativen Bereich sowie Ensemble- und Theorieunterricht an.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet mit tagesaktuellem Test) statt. Befreit hiervon sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler einer öffentlichen/oder in freier Trägerschaft befindlichen Schule (mit Nachweis). Es besteht Maskenpflicht für alle ab sechs Jahren auf den Begegnungsflächen. Ebenso findet die Veranstaltung unter den üblichen Hygienevorgaben und Kontaktdatenerfassung statt.