Musikschule nimmt Anmeldungen für Kurse an

An der städtischen Musikschule Mengen beginnen im Oktober die neuen Kurse für alle diejenigen, die Gesangs- oder Instrumentalunterricht nehmen wollen. Unter dem Motto „Musik – gemeinsam gestalten“ lädt die Jugendmusikschule Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Musizieren ein. „Gemeinsam musizieren macht Spaß, öffnet Fantasie und Sinne, stärkt das Selbstbewusstsein und die Integrationsfähigkeit, macht Freude und Freunde“, heißt es in der Einladung.

Musik für Kleinkinder: Der Kurs wird für Babys im Alter ab sechs Monaten bis etwa 18 Monate sowie für Kinder ab 18 Monaten bis etwa drei Jahre jeweils in Begleitung eines Erwachsenen angeboten. Eltern können bei diesem Kurs den Gutschein der Stadt Mengen einlösen. Es geht um Rhythmik und Melodik: Lieder, Sprechverse, Echospiele, Bewegungs- und Fingerspiele, kleine Tänze und Reigen sowie das Spiel mit einfachen Instrumenten begleiten den Unterricht. Ziele: Positive Unterstützung der Gesamtentwicklung, Förderung der Sprachentwicklung und des Hörverhaltens, Entwicklung der Grob- und Feinmotorik, Erfahrung erster sozialer Kontakte zu Gleichaltrigen und deren Eltern.

Musikalische Früherziehung: (Vier- bis sechsjährige Kinder): Das Erforschen der geheimnisvollen Welt der Klangerzeugung auf Instrumenten, rhythmische Übungen, sich zur Musik bewegen, intensiv hinhören, Singen, Sprechen und Sprachübungen sowie das instrumentale Spiel stehen im Vordergrund. Die Kinder erleben Vergnügen an musikalischen Aktionen und es wird ein sinnvolles Fundament auch für den späteren Instrumentalunterricht geschaffen.

Musikalische Grundausbildung: In diesem Unterrichtsjahr wird vertieft, was in der musikalischen Früherziehung spielerisch behandelt wurde. Ebenso ist es ein möglicher Einstieg in den Musikunterricht für Grundschulkinder, die nicht die musikalische Früherziehung besucht haben.

Hauptfachunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Im Einzel- und Gruppenunterricht können folgende Instrumente erlernt werden: Blockflöte, Didgeridoo, Querflöte, Mundharmonika, Klarinette, Saxofon, Fagott, Trompete, Horn, Posaune, Tenorhorn, Bariton, Tuba, Schlaginstrumente(Drum-Set), Violine, Gitarre, E-Gitarre, Bass-Gitarre, Mandoline, Panflöte, Cajon, Charango, Quena, Klavier, Kirchenorgel, E-Orgel und Gesang.

Auch besteht die Möglichkeit, Instrumente zu mieten, um Kindern und Jugendlichen eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen. Auf Antrag (einkommensabhängig) gewährt die Musikschule Sozial-, Geschwister- und Mehrfächerermäßigung. Auch Erwachsene, die gerne ein Instrument erlernen oder erworbene Kenntnisse auffrischen möchten, sind in die Schule eingeladen.