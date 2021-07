Musikschule bietet Infotag und Probestunden an

Seit Montag bekommen Interessenten die Möglichkeit, sich Informationen zu den unterschiedlichen Unterrichtsangeboten der Musikschule Mengen einzuholen. Nach vorheriger Anmeldung besteht die Möglichkeit, einen Termin mit dem jeweiligen Fachlehrer auszumachen und Informationen zu seinem Wunschinstrument zu erhalten. Ebenfalls ist eine Probestunde möglich. Der Unterricht findet im Hauptgebäude der Musikschule – Ablachstraße 3 und den Vereinsräumen im Mühlgässle statt.

Neben Informationen zum Grundkursangebot „Musikalische Früherziehung“ für Kinder ab 4 Jahren oder dem Kurs „Musik für Kleinkinder“ besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Hauptfachunterrichte im Instrumentalbereich zu erkundigen. Diese finden im Einzel- oder Gruppenunterricht statt und können von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen sowie Senioren besucht werden.

Folgende Instrumente können an der Musikschule erlernt werden: Tasteninstrumente wie Klavier, Keyboard, Kirchenorgel oder E-Orgel, Saiteninstrumente wie Violine oder Viola, Zupfinstrumente wie Gitarre, E-Gitarre, E-Bassgitarre, Laute oder Mandoline, Holzblasinstrumente wie Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Fagott und Saxophon, Blechblasinstrumente wie Trompete, Horn, Tenorhorn, Bariton, Posaune oder Tuba und Schlaginstrumente wie Drum-Set, klassisches Schlagwerk beispielsweise Pauken oder Xylophon, Marching oder World-Percussion. Zudem kann Gesang erlernt werden. In Planung sind außerdem Didgeridoo, Veeh-Harfe, Oboe und Akkordeon. Zu dem kann man sich über die von der Musikschule angebotenen Ensembles informieren. Speziell für Erwachsene und Senioren bietet die Musikschule Möglichkeiten an, die einmal erworbenen instrumentellen Kenntnisse wieder aufzufrischen und auch flexible Unterrichtszeiten zu ermöglichen. Spezielle Angebote im Unterricht mit „Menschen mit Behinderung“ runden das musikalische Angebot der Musikschule ab.

Die Verantwortlichen sowie das Kollegium der Musikschule freuen sich über den Besuch zahlreicher „musikbegeisterter“ Interessenten. Selbstverständlich finden alle Angebote unter den momentanen Hygienebedingungen statt.