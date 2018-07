Musikschule bietet auch Klangwelten der lauten Sorte

Es war schon aus der Ferne zu hören, dass im alten Forsthaus in Mengen in dieser Woche reges und vor allem lautes Treiben herrschte. Wildes Getrommel und noch nicht ganz konzertreifes Trompeten hallten nach draußen. Denn die Musikschule Mengen hatte zu dem Kindersommerprogramm „Klangwelten“ eingeladen, bei dem die Kinder Blechblasinstrumente, Klavier, Gitarre oder auch Trommeln nach Herzenslust ausprobieren konnten.

Dabei ging es weniger darum, die richtigen Töne zu treffen. Viel mehr sollten die kleinen Nachwuchsmusiker Spaß an Musik finden und vielleicht einen Favoriten unter den vielen Möglichkeiten herauspicken. Dani mit gerade mal fünf Jahren hatte bei den Blechblasinstrumenten besonders viel Spaß, auch wenn er das Waldhorn und die Posaune nur mit Hilfe von Musiklehrer Helmut Müller halten konnte. Andere Kinder hatten bei Gitarrenlerer Fermin Abanto den meisten Spaß und wieder andere verliebten sich ins Klavier bei der Schnupperstunde von Elli Freundurfer und in die großen Trommeln von André Streich. (her)