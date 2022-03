Musikschüler präsentieren buntes Bühnenprogramm

Kleine und große Akteure präsentieren sich am Sonntag, 3. April, beim Jahreskonzert der Musikschule im Bürgerhaus Ennetach. Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Pause ist es den Verantwortlichen sowie Lehrkräften der Musikschule möglich, das schon zur Tradition gewordene Konzert wieder durchzuführen. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr, Einlass ab 16.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gelten die 3G-Regel und Maskenpflicht.

„Schüler und Lehrkräfte aller Fachbereiche haben sich in intensiver Probenarbeit auf dieses besondere Konzert vorbereitet, um den Zuhörern ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zu präsentieren“, heißt es in der Ankündigung. Zur Aufführung kommen Werke der verschiedensten Musikstile. Diese werden in solistischer Form oder in Ensemblebesetzungen dargeboten. Schüler der unterschiedlichsten Altersklassen zeigen einmal mehr wie gewinnbringend und vielfältig gemeinsames Musizieren sein kann. Im Rahmen des Jahreskonzertes werden auch wieder all die Schüler von der Stadt geehrt, die sich im Jahr 2022 am Wettbewerb „Jugend musiziert“ beteiligt haben.

Auch die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium sowie die Leitung der Musikschule möchten dieses Konzert zum Anlass nehmen und es einem guten Zweck widmen. Aus diesem Grund kommen alle eingenommenen Spenden den ukrainischen Flüchtlingsfamilien in Mengen zugute.

Das Konzert wird unter den 3G-Richtlinien (geimpft, genesen, getestet) durchgeführt. Wegen der Zugangskontrollen sollte etwas mehr Zeit am Eingang eingeplant werden. Ausnahmen gelten für symptomfreie Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder die noch nicht eingeschult sind und symptomfreie Schüler bis zum vollendeten 17. Lebensjahr (Schülerausweisregelung). Es gilt eine Maskenpflicht ab einem Alter von sechs Jahren (FFP2-Maske ab 18 Jahren).