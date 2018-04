Musiker versteigern ausrangierte Instrumente

Rund 50 alte und nicht mehr gebrauchte Musikinstrumente waren im Abstellraum und auf der Bühne im Proberaum des Musikvereins Weithart gelagert. Das Vorstandsteam um Wolfgang Kugler, Hans Wollwinder und Sabine Decker wollte Platz schaffen und griffen nach einigen Überlegungen zu der außergewöhnlichen Idee, die Instrumente unter den eigenen Musikern zu versteigern. 650 Euro sind so zusammen gekommen, die dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen gespendet wurden.

„Musikhäuser haben an unseren Instrumenten kein Interesse gezeigt und der Verkauf über das Internet wäre bei so vielen Instrumenten ziemlich zeitaufwendig geworden“, sagte Hans Wollwinder. „Die Mitglieder waren dann von der Idee der Versteigerung sehr angetan.“ Es sei ein lustiger und langer Abend im Proberaum gewesen, als die „guten“ alten Musikinstrumente zur Versteigerung angeboten wurden. An jedem Instrument hing auch ein Stück Erinnerung von früheren Zeiten, wie es Wolfgang Kugler während der Versteigerung kommentierte.

„Wir haben so lange gemacht, bis auch das letzte Stück weg war“, erinnerte sich Sabine Decker, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Insgesamt ergab die Instrumentenversteigerung den Betrag von 650 Euro.

Dieser Tage war das Vorstandsteam im José-Carreras-Elternhaus des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen, um den Spendenscheck an die zuständige Vorstandsassistentin Merle Klose zu übergeben.. In einer netten Unterhaltung dankte diese dem Musikverein Weithart und seinen Mitgliedern für diese tolle Aktion und die großzügige Spendenfreudigkeit der Musiker.