Musiker sind mit mehr Konzentration dabei

Der Musikverein Weithart ist wieder gut aufgestellt und erwartet ein spannendes Jahr 2019. Das vergangene Jahr war mit einem neuen Vorstand, acht Austritten und einer Neustrukturierung der Proben ein Umbruchjahr. Sabine Decker und Wolfgang Kugler vom Vorstandsteam dankten bei der Hauptversammlung im Sportheim für die Unterstützung der Musiker.

Sabine Decker blickte auf die für 2018 gesteckten Ziele zurück. Es sei gelungen, die musikalische Leistung zu steigern und den Probenbesuch zu stabilisieren. Die Kameradschaft wurde verbessert und die Jugendarbeit mit der Gründung der Flötenbande intensiviert. Das Sommerfest sei gut gelaufen. Sie bat aber die Musiker beim diesjährigen Sommerfest um mehr Arbeitseinsätze. Für die Hitparade habe es sehr gutes Feedback gegeben, sagte sie. Insgesamt waren es 40 Proben und 22 Auftritte. Nach den acht Austritten habe es keine Neuzugänge gegeben, sodass die Stammkapelle 39 Mitglieder zählt. Hinzu kommen 31 Bläserschüler.

Schriftführer Sebastian Kästle legte einen Bericht über die Auftritte und Feste vor. Kassiererin Claudia Rothmund erläuterte, dass das Sommerfest diesmal weniger Gewinn eingebracht habe. Die Kassenprüfung attestierte ihr eine gute Kassenführung. Die Jugendleiterin Sybille Fischer berichtete von den vielen Aktivitäten der Flötenbande und des Vorstufenorchesters. Vor allem die Neuorganisation der Blockflötengruppe sei ein Erfolg gewesen.

Geringe Teilnahme bei der Fasnet

Die Teilnahme an den Auftritten an der Fasnet sei schwach gewesen, stellte Dirigent Wolfgang Kugler fest. 20 Musiker seien zu wenig. Ab Mai seien es dann 30 Leute bei den Auftritten gewesen. Darüber zeigte er sich zufrieden. Am Anfang des Jahres sei der Probebesuch mit 30 Musikern sehr konstant gewesen. Gegen Jahresmitte sei er abgefallen und zum Jahresende, als es in Richtung Hitparade ging, wieder besser geworden. Im Juni und Juli habe es viele Auftritte gegeben, parallel habe der Probebesuch nachgelassen.

Mit dem Vorstand habe er dann beschlossen, die Proben effizienter zu strukturieren und mehr Leistung zu verlangen, ohne das Niveau der gespielten Literatur zu sehr anzuheben. Die Proben seien inzwischen produktiver, die Disziplin und Konzentration gestiegen. Musizieren mache so mehr Freude, konstatierte er. 2019 wolle er Anreize schaffen. So habe er das Orchester beim Wertungsspiel im Frühjahr in Hohentengen angemeldet. Im September gehe er mit dem Orchester nach Ulm zum Paradekonzert, dies sei mit einem Ausflug verbunden. Am Ende des Jahres gebe es dann wieder die beliebte Hitparade.

Die Versammlung bestätigte Wolfgang Kugler als Vorsitzenden für den musikalischen Bereich und Claudia Rothmund als Kassiererin für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern. Wolfgang Kugler blickte auf künftige Auftritte: drei Fasnetsauftritte, das Wertungsspiel, den Sternmarsch in Stetten, der Auftritt zum Jubiläum 1200 Jahre Ennetach, das Platzkonzert in Ulm und die Hitparade. Die Ortschaftsräte lobten und dankten dem Musikverein und wünschten: „Habt viel Spaß, dann haben wir es auch.“

Der Vorstand hat die fleißigen Musiker mit einem kleinen Geschenk geehrt. Bei allen 40 Proben waren anwesend: Dirigent Wolfgang Kugler und Claudia Rothmund. Nur zweimal haben Edwin Krug und Luca Kugler gefehlt. Dreimal gefehlt haben Moritz Wollwinder und Hans Wollwinder. Viermal fehlten Thomas Klampfl, Matthias Kugler, Josef Rothmund und Wolfgang Kugler. Für nur fünfmaliges Fehlen wurden Gustav Kugler, Josef Kugler, Annette Walser und Artur Wollwinder geehrt.

Bei den 22 Auftritten hat Claudia Rothmund niemals gefehlt. Einmal fehlten Josef Kugler und Dirigent Wolfgang Kugler. Zweimal fehlten Sabine Decker, Edwin Krug, Wolfgang Kugler, Artur Wollwinder, Moritz Wollwinder und Hans Wollwinder. Dreimal fehlten Thomas Klampfl, Sebastian Kästle, Matthias Kugler, Josef Rothmund und Alexander Vogt.