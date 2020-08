Musiker schwärmen vom märchenhaften Ambiente

Bei idealem Konzertwetter sind am Samstagabend rund 250 angemeldete Gäste zum Open-Air-Konzert des Fabrizio Levita Trios nach Zielfingen gekommen. „Die wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebene Abstandsregelung haben wir voll erfüllt“, sagte Rosina Cosentino, die Geschäftsführerin vom „Haus am See“. Sie freute sich über die überwältigende Resonanz der vielen Gäste.

Mit dem Engagement des Fabrizio Levita Trios war der Gastgeberin ein musikalischer Glücksgriff gelungen. Passend zum italienischen Restaurant boten die drei Musiker mit ihrer italienisch-mediterranen Musik den passenden Rahmen für einen italienischen Abend. Wie kommt’s, dass ein sonst auf den Bühnen der Welt gastierendes Musikertrio ein Sommerkonzert in Zielfingen im „Haus am See“ gibt, fragte sich der Musikliebhaber? Seit ihren Kindertagen in einer Sigmaringer Grundschule ist Rosina Cosentino mit dem Schlagzeuger Benedikt Stehle befreundet. Und so legte das Fabrizio Levita Trio zwischen dem Zitadellen-Konzert in Mainz am Freitag und einem Konzert im niedersächsischen Schloss Eldingen an ihrem Offday am Samstag einen freundschaftlichen Zwischenstopp im „Haus am See“ ein.

Kurzzeitig gehörte der italienisch-deutscher Popsänger Fabrizio Levita der Boygroup Overground an, bevor er eine Solokarriere startete. Seit 16 Jahren begleitet ihn Gitarrist Pivo Deinert und seit elf Jahren der Sigmaringer Drummer Benedikt Stehle. Dann treten sie als Trio auf. Jeder mache zwar sein eigenes Ding, aber die freundschaftliche Beziehung der Musiker gehe über die musikalische Verbindung hinaus, berichten sie. Ihre Musik ist nicht aus der Dose, darauf legen die drei großen Wert, sie performen ihre Auftritte live.

„Ein entspannter Abend in einem fast schon märchenhaften anmutenden Ambiente am See“, schwärmte der in Berlin aufgewachsene Pivo Deinert von der Kulisse in Zielfingen. Wie die anderen beiden freue er sich, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. Während des coronabedingten Auftrittverbots hielten sich die drei mit Tätigkeiten im Tonstudio wie der Aufnahme von Jingles und Werbemusiken über Wasser.

Neben eigenen Kompositionen brachte das Trio auch gecoverte und selbst umgeschriebene Songs auf die Bühne. Bis auf drei Ausnahmen, wie „True Colors“ von Cyndi Lauper, der Zucchero-Version von „Wonderful Life“ sowie „Walking in Memphis“ von Marc Cohn, lag die Mehrheit der Songs im italienischen Bereich. Weitere englischsprachige Klassiker die bereits übersetzt worden sind, brachten die Musiker ihrem Publikum ebenfalls zu Gehör. Wie zum Beispiel „Into the great wide open” von Tom Petty, das von Cristiano de Andrè ins Italienische übersetzt und so unter „Nel Grande spazio aperto“ bekannt geworden ist. In der Musikszene kennt man sich und so übersetzte Fabrizio Levita in Zusammenarbeit mit einem namhaften italienischen Texter das “Incomplete“ der Backstreet Boys in die Italo-Version „Amami“. Ein weiteres Highlight war unbestritten „Ti Sento“, was zu den populärsten Stücken des Trios gehört, den meisten aber von Matia Bazar bekannt sein dürfte. Weitere stimmungsvolle und allseits beliebte Ohrwürmer wie „Azzurro“, „L’Italiano“ oder „Volare“ gehören als Perlen der italienischen Popmusik mit zum Pflichtprogramm und kamen entsprechend gut an.