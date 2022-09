Musik erleben und Instrumente entdecken

Schon in der letzten Ferienwoche haben Kinder und Jugendliche beim Kindersommer einen Eindruck bekommen wie schön aktives Musizieren sein kann. Unter dem Motto „Hören – Sehen – Ausprobieren“ lud die Musikschule an zwei Projekttagen in ihre Räumlichkeiten ein. Unter Anleitung der Fachlehrer konnten die Kinder verschiedene Instrumente kennengelernen und ausprobieren. So ergab sich für Interessierte beispielsweise die Möglichkeit, im Ukulele Workshop die Welt der Saiteninstrumente näher kennenzulernen. Beim Projekt „Trommelkiste selbst gebaut!“ durfte dann sogar selbst Hand angelegt und anhand eines Bausatzes eine Cajon gebaut werden, die im Anschluss natürlich auch bespielt wurde.

Nun findet zum Schuljahresbeginn am Samstag, 17. September, mit dem „Tag der offenen Tür“ eine weitere Informationsveranstaltung im Musikschulgebäude in der Ablachstraße 3 statt. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr haben interessierte Besucher die Möglichkeit sich über das vielfältige Kursangebot der Musikschule zu informieren und die verschiedenen Instrumente auszuprobieren, heißt es in der Pressemiteilung der Musikschule.

Neben der Info über 27 zur Ausbildung befindlichen Hauptfachinstrumente können sich Besucher auch über die zahlreichen musikalischen Einstiegsangebote wie den Kurs „Musik für Kleinkinder“ oder die „musikalische Früherziehung“ ab 4 Jahren informieren. Ebenfalls bietet die Musikschule Kursangebote im integrativen Bereich sowie Ensemble- und Theorieunterricht an. Dass Musik kein Alter kennt und nicht nur Kindern und Jugendlichen vorbehalten ist, zeigt die stetig wachsende Zahl an erwachsenen Schülern die ihre einmal erworbenen Kenntnisse auffrischen oder mit einer instrumentellen Ausbildung starten möchten. Getreu dem Motto „Musik für alle“ freuen sich die Verantwortlichen sowie das Kollegium der Musikschule auf eine Vielzahl musikbegeisterter Besucher, schreibt die Musikschule weiter.

Wer seinen Entschluss schon gefasst hat und sich für den Unterricht in einem Instrumentalfach oder dem Fach Gesang anmelden möchte, hat hierzu ab sofort die Möglichkeit. Dies gilt für die Gruppenkurse im Kleinkinderbereich, der musikalischen Früherziehung oder den Blockflötenkursen ebenso wie für die Hauptfachinstrumente in den sieben verschiedenen Fachbereichen.