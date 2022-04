Müll wird im Trinkwasserschutzgebiet entsorgt

Wie die Polizei mitteilt sind - vermutlich in den frühen Abendstunden - am Samstag zum wiederholten Mal illegal Abfälle auf einem Grundstück in der Bussenstraße 175 in Mengen entsorgt worden. Abgelegt wurden mehrere Müllsäcke mit verschiedenen Abfällen (unter anderem Pflanzenreste, Gemüsereste, Windeln). Nur durch glückliche Umstände gelangte der Müll nicht ins Trinkwasser. Das Grundstück in der Bussenstraße ist ein Biotop und Trinkwasserschutzgebiet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 in Verbindung zu setzen.