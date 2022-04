Montessori-Kinder finden das Goldene Ei

Da staunten die Kinder der gelben Montessori-Gruppe des Kinderhauses „Mühlgässle“ nicht schlecht. Wie die Kinderhaus-Leituing mitteilt, haben sie; ohne vorher von der Osteraktion der Volksbank eG in Mengen zu wissen, per Zufall den Hauptgewinn, das Goldene Ei, auf dem kleinen Spielplatz gleich neben dem Kinderhaus gefunden. Danach seien sie dann gemeinsam zur Volksbank gelaufen und dort ihren Gewinn bekommen, einen Gutschein von Intersport-Dietsche. Zur Abholung des Gewinns kamen dann ein paar Kinder der gelben und roten Montessori-Gruppen mit. Die Kleinen wussten sofort, was sie aussuchen würden - zwei neue Fußbälle inklusive Ballnetz, das Marcel Dietsche noch gratis dazugab.