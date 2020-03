Modellflugpionier erhält die Ehrennadel

Die Modellfliegergruppe Weithart hat am Samstag beim Vereinsabend in der Krone in Levertsweiler ihr aktives Mitglied Manfred Rauh für mehr als 50 Jahre geehrt. Dem Modellflieger und Mitglied des Deutschen Modellfliegerverbandes (DMFV) überreichten die beiden Gebietsbeauftragten Baden-Württemberg II, Paul Miehle und Thomas Reinhold, die Vereinsehrennadel vom Deutschen Modellfliegerverband.

Karl Jäggle, Vorsitzender der Modellfliegergruppe Weithart, ließ in seiner Laudatio Rauhs aktive Modellfliegerzeit Revue passieren beginnend mit der Vorbemerkung: „Über die Zeit, in der Manfred Rauh nun aktiv Modellflug betreibt, könnte man ein Buch schreiben. Ich habe versucht, nur das notwendigste in Worte zu fassen.“ Als Gründungsmitglied bei den Vereinen Modellflieger Ostrachtal und Modellfliegergruppe Hohentengen, der jetzigen Modellfliegergruppe Weithart hat Manfred Rauh mit seinem Wirken die Modellfliegerei sehr geprägt. Bis heute im Alter von 90 Jahren ist er aktiv im Vorstand tätig und unterstützt durch Erfahrung, Ruhe und auch Geselligkeit das Vereinsgeschehen.

Manfred Rauh gilt als Modellflugpionier. Nach dem Krieg baute er Freiflugmodelle, dann kamen die Flieger mit Verbrennungs-Motoren und Fernsteuerungen. Da gab es einige Erfahrungen, die ihn zum Weitertüfteln und Denken anspornten. Mal waren die Motoren nur sehr schwer zum Laufen zu bewegen und wenn sie dann in der Luft waren, versagte die Fernsteuerung wegen Störungen oder Problemen mit der Reichweite. Mit dem Experimentalflug an der Inter-Ex-Meisterschaft 1994 hat Manfred Rauh die neue Modellbau-Richtung entdeckt, die natürliche Flügelbewegung eines Vogels in das Flugmodell zu übertragen. Nach jahrelangem Tüfteln hatte er es geschafft, diese seine Flugmodelle in die Luft zu bekommen. International war Manfred Rauh mit seinen Modellen auf der Inter-Ex, in der Schweiz und in Holland mit dabei.

Während seines gesamten Wirkens bei den Modellfliegern war Manfred Rauh mit seinen Kameraden stets auf der Suche nach geeignetem „Flugareal“. Fündig wurde er in Bremen, im Enzkofer Ried und in Brunnhausen bei Pfullendorf. Dann wurde 1975 eine Wiese im Ölkofer Ried gepachtet. Nach wenigen Jahren ging die Platzsuche weiter. Grund: Es gab ein Flugverbot wegen des benachbarten Flugplatz Mengen. Gefunden wurde ein Grundstück zwischen den Gemeinden Einhart, Rosna und dem Burren. Da war an den Wochenenden reger Flugbetrieb und es wurden etliche Flugtage mit benachbarten Modellflugvereinen ausgerichtet. Manfred Rauh übernahm für viele Jahre Wartung, Reparaturen und Unterbringung der Vereinsgerätschaften in seiner Werkstatt.

Wegen immer wiederkehrenden Ärgernissen, Nachbarschaftsproblemen und letztendlich der vom Land Baden-Württemberg gestarteten „ Storchenauswilderung“ wurde auf den heutigen Platz „Gewann Sauhalde“ in Levertsweiler umgesiedelt.

Manfred Rauh hat die Modellflieger diese vielen gemeinsamen gesamten Jahre als Freund und Kamerad begleitet und ein Stück weit auch durch seine kompetente aber auch sehr bescheidene Persönlichkeit geprägt.