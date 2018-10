Mitsingen ist bei diesem Konzert ausdrücklich erwünscht

Sie singen und musizieren seit mehr als 25 Jahren zusammen und haben schon viele Gottesdienste, Hochzeiten und Feste musikalisch bereichert. Am Sonntag, 21. Oktober, werden die Mitglieder der Chorband Amadeus um 17 Uhr ein Konzert in der Liebfrauenkirche geben. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden für die Ursula-Zyschka-und-Lene-Rief-Sozialstiftung sowie die Arbeit des Hauses Nazareth in Mengen gesammelt.

„Uns macht das Singen immer noch genauso viel Spaß wie früher im Jugendchor“, sagt Werner Flaisch. Dort haben sich nämlich einige der Sänger kennengelernt. Heute treffen sie sich alle zwei Wochen zum gemeinsamen Singen und Musizieren. „Wenn Auftritte anstehen, werden die Proben natürlich intensiver.“ Dies sei der Fall, wenn die Gruppe für Hochzeiten, Firmungen oder die Teilnahme an Gottesdiensten angefragt werde. Da müssten dann auch schon einmal neue Lieder einstudiert werden. Im Schnitt hätten Amadeus um die acht Auftritte im Jahr. „Viele von uns spielen auch noch in Musikvereinen oder singen in Chören, das reicht dann auch, wenn wir uns die Freude bewahren wollen“, sagt Flaisch. Er selbst spielt in der Chorband E-Bass und singt. Mit dabei sind außerdem: Sylvia Flaisch, Alexander Fischer, Carolin Frey, Uschi Heinzelmann, Marie Louise Keller, Stefanie Keller, Manfred Müller, Maria Neher, Conni Schneider, Michael Schneider, Susanne Schliekse und Ulrike Welte.

Fokus auf kirchlicher Musik

Ihren Fokus hat die Gruppe auf neue kirchliche Musik gelegt und auch ihren Namen danach gewählt. Ama deus - die Aufforderung: liebe Gott. „Wir sind dazu durch Albert Frey, den Sänger und Songwriter aus dem Raum Ravensburg, gekommen“, sagt Flaisch. „Der verfasst ganz tolle kirchliche Lieder, die mit dem, was man aus traditionellen Gottesdiensten kennt, nicht viel zu tun haben.“ Die Mitglieder von Amadeus stöbern aber auch immer wieder selbst nach neuen Liedern und spielen sie sich in den Proben vor. „Das eine oder andere schafft es dann ins Repertoire.“

Am Sonntag können sich Zuhörer vor allem auf eins gefasst machen: Dass die Musiker sie zum Mitsingen auffordern. „Das finden manche zunächst sicher befremdlich, aber bei uns ist das ausdrücklich erwünscht“, sagt Flaisch. Bei einem Konzert in Mengen vor zwei Jahren sei das sehr gut angekommen. „Wenn die Hemmschwelle einmal überwunden ist, macht das total viel Spaß“, lädt er ein. Die Erlöse des Konzerts sollen der Stiftung der katholischen Kirchengemeinde und dem Haus Nazareth zugute kommen. „Wir sehen, dass in Mengen durch diese beiden Organisationen konkrete Hilfe geleistet wird, das wollen wir unterstützen.“