Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Mengen

Die Kolpingsfamilie Mengen hat zur ihrer jährlichen Mitgliederversammlung am 3. Dezember um 17 Uhr ins katholischen Gemeindehaus eingeladen. Neben Präses Stefan Einsiedler waren zahlreiche Kolpingsmitglieder anwesend.

Vorsitzender Herbert Schlieske eröffnete die Versammlung. Zu Beginn wurde der im abgelaufenen Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder gedacht. Derzeit hat die Kolpingsfamilie noch 69 Mitglieder. In seiner Zusammenfassung berichtete Schriftführer Dieter Arnold über das abgelaufene Vereinsjahr. Ebenso konnte er für die an diesem Abend entschuldigte Leiterin des Martinslädle, Cornelia Schneider, berichten. Hier war besonders die Zunahme der Kunden aus der Ukraine, welche die personelle Kapazität der Mitarbeiterinnen an ihre Grenzen bringt, zu erwähnen. Dank der reichlichen Abgabe durch die örtlichen Bäckereien und Discounter konnten alle Kunden mit Lebensmitteln versorgt werden. Kassier Stefan Pfau konnte berichten, dass die beiden Kassen von Kolping und Mengener Tafel – Martinslädle – auf soliden finanziellen Beinen stehen. Im Kassenprüfungsbericht, vorgetragen von Michael Vogel, wurde dem Kassier eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Die Entlastung des Kassiers erfolgte somit einstimmig. In diesem Jahr konnten zahlreiche Mitglieder der Kolpingsfamilie für eine äußerst lange Treue zur Kolpingsfamilie Mengen geehrt werden. Es sind dies für 70 Jahre Franz Sirch und für 55 Jahre Roland Buzengeiger sowie Irmgard und Martin Kuchelmeister für 25 Jahre. Vorsitzender Herbert Schlieske bedankte sich bei den Vereinsjubilaren für deren langjähige Treue zur Kolpingsfamilie Mengen mit einer Urkunde und einem Geschenk. In seinem Schlusswort bedankte sich Herbert Schlieske bei allen, die in der Mengener Kolpingsfamilie weiterhin Verantwortung übernehmen und sich im Tafelladen engagieren. Anschließend begaben sich die Kolpingsmitglieder in den abendlichen Gottesdienst.