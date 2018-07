Mitgliederversammlung bestätigt den Vorstand ohne Gegenstimme

Die diesjährige Mitgliederversammlung des CDU Stadtverbandes Mengen hat ganz im Zeichen der Vorstandwahlen gestanden. Die stellvertretenden Vorsitzenden dankte zunächst den anwesenden Mitgliedern für das Engagement in der zurückliegenden Zeit. Zudem kam ein lebhafter Redebeitrag von Manuel Hagel, dem Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg.

Bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Adler in Ennetach durfte der stellvertretende Vorsitzende Eric Jäger, neben den Parteimitgliedern, auch den Generalsekretär des Landesverbands Manuel Hagel und Bürgermeister Stefan Bubeck begrüßen. Nach den Berichten des Vorstandes und dessen Entlastung, standen die Neuwahlen an, die von Manuel Hagel geleitet wurden. Alle Wahlen fanden in geheimer Abstimmung statt.

Vorstand einstimmig bestätigt

Die komplette Führungsmannschaft wurde mit einem hundertprozentigem Ergebnis in ihrem Amt bestätigt. Teilweise sind diese schon sehr lange im Vorstand vertreten. Gewählt wurden: Eric Jäger (Vorsitzender), Martina Voggel (stv. Vorsitzende), Heribert Lasar (Schriftführer), Rudolf Hüglin (Schatzmeister), Josef Griesser (Kassenprüfer) – desweiteren wurden Thomas Hagmann, Manfred Moll, Wolfgang Eberhart und Gerhard Leuze als Beisitzer bestätigt.

Den größten Teil des Abends nahm der Vortrag des Generalsekretärs der CDU Baden-Württemberg Manuel Hagel ein. Er berichtete über Aktuelles aus der Landes- und. Bundespolitik. Am Schluss forderte er alle auf, daran mitzuarbeiten, dass die CDU, die aus seiner Sicht erfolgreiche Arbeit für das Land, fortführen darf. Im Anschluss ehrten die Vorsitzenden Julius Neher für die langjährige Mitgliedschaft im Stadtverband Mengen. Die Versammlung wurde mit einem Ausblick auf die Herausforderungen und Aufgaben für das kommende Jahr beendet. Dabei sei es wichtig, die Arbeit auszubauen und die CDU Mengen optimal für die Kommunalwahl im nächsten Jahr aufzustellen.