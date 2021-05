Mit Waffen verbarrikadiert: Spezialkräfte nehmen Mann in Gewahrsam

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich am Mittwochabend ein 28-jähriger Mann befunden, der letzten Endes, da er eine Gefahr für sich und andere darstellte, von einer Spezialeinheit der Polizei in Gewahrsam genommen und später in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen werden musste. Das teilt die Polizei mit. Der 28-Jährige verbarrikadierte sich mithilfe von Holzlatten in seiner Wohnung und drohte damit, sich selbst und andere umzubringen, die versuchen würden, in seine Wohnung zu gelangen. Da bekannt war, dass der Mann mehrere Hieb- und Stichwaffen in der Wohnung aufbewahrte, kam die Spezialeinheit zum Einsatz. Als die Beamten den 28-Jährigen in Gewahrsam nahmen, fanden sich mehrere offen daliegende Schwerter und Messer sowie eine Axt und eine Schleuder. Die Waffen wurden sichergestellt. Alle Beteiligten blieben während des Einsatzes unverletzt.