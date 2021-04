Mit Übungen Lernblockaden lösen

Da momentan keine Präsenzvorträge möglich sind, nutzt das Kinder- und Familienzentrum in Ennetach das Internet für ein Bildungsangebot. Angeboten wurde für Familien rund um das Kinder- und Familienzentrum ein zweiteiliger Vortrag mit dem Thema „Fit für die Schule“. Das geht aus einer Pressemeldung hervor.

Angesprochen waren dabei vor allem Eltern mit Vorschulkindern oder Grundschülern. Aber auch ältere Kinder und Erwachsene konnten aus den dabei erlernten kinesiologischen Übungen einen Nutzen ziehen. Die Evolutionspädagogin, Tatjana Bühler aus Mengen, erklärte dabei den Kindern und deren Eltern die Bedeutung der guten Vernetzung der beiden Gehirnhälften. Durch verschiedenste Ursachen, die bereits in unserer vorgeburtlichen Entwicklung gesucht werden müssen, könnten bereits Lernblockaden entstanden sein. Mit gezielten Übungen ist es jedoch möglich diese Blockaden wieder zu lösen. So könnten durch das Zeichnen der „liegenden Acht“ und Körper-Übungen wie „Elefant“, „Muntermacher“ und „Denkmütze“, bei konsequenter Anwendung, erstaunliche Veränderungen erreicht werden, so lautet die Aussage von Bühler.

Die Teilnehmer erhielten per Mail auch ein Handout mit den verschiedenen Übungen zugesandt. Die Referentin betonte in ihren Vorträgen immer wieder, die Kinder bitte nicht als „auffällig“ oder „unkonzentriert“ abzustempeln. Sie bat die Teilnehmer, sich auf die Suche nach den Ursachen zu machen, um dabei die Talente der Kinder zu finden. Auch eine Beratung könnte dabei hilfreich sein. „Also, informieren und einfach ausprobieren“, lautet der Ratschlag der Lernberaterin und des Veranstaltungsteams der Kindertagesstätte St. Christophorus, dem Kinder- und Familienzentrum in Ennetach.