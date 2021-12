Mit Spenden wird Feld für Sternen-Kinder gestaltet

Eine Summe von insgesamt 6547 Euro haben die Mitglieder des Hospizvereins Mengen als Spenden für die geplante Gestaltung eines neuen Feldes für Sternen-Kinder und die eines Feldes für Kinder-Gräber auf dem Mengener Friedhof gesammelt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor. Der Entwurf wird derzeit in Kooperation zwischen Stadtverwaltung und Hospizverein ausgearbeitet.

Mit 405 Euro kommt eine der größeren Spenden vom Enzkofer Bestatter Sascha Kraft. Eigentlich wollte er die Spende bei der Mitgliederversammlung des Hospizvereins überreichen; doch diese wurde wegen der Corona-Pandemie kurzfristig umgewandelt. Mitglieder und Interessierte konnten ins Bürgerhaus oder an den Stand des Hospizvereins auf dem Wochenmarkt kommen, um die Berichte abzuholen und gegebenenfalls die Vorstandschaft zu entlasten und zu wählen.

Am Tag der Offenen Tür im Jahr 2019 hatte Sascha Kraft den Besucherinnen und Besuchern eine schöne Aktion angeboten. Sie durften Särge gestalten. Er sagte zu, den Erlös, der aus dem Verkauf dieser Särge entstehen werde, dem Hospizverein und anderen Gruppen zu spenden. Einer der Särge brachte einen Erlös von 405 Euro ein; den spendete nun Bestatter Kraft komplett dem Hospizverein Mengen. Er überreichte den Scheck auf dem Wochenmarkt.

Die Vereinsvorsitzende Brunhilde Raiser bedankte sich sehr. Es seien für dieses Projekt, das der Hospizverein initiiert hat, damit insgesamt 5905 Euro eingegangen. Auch die Aktion mit den Hospizkerzen in Mengen und in Scheer habe weitere Spenden in Höhe von 642 Euro eingebracht. Insgesamt hat der Hospizverein nun 6547 Euro an Spenden eingenommen. Raiser dankte für die große Spendenbereitschaft. Wer das Projekt auch unterstützen möchte, kann sich gerne an den Hospizverein wenden. Das Projekt werde vorgestellt, wenn die Entwurfsarbeiten abgeschlossen sind, kündigte Vorsitzende Raiser an.