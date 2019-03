Die von Reinhard Ewers zum Rode aus Blochingen zum Weltwassertag angebotene Fahrt auf der Donau hat am Freitag mit sieben Teilnehmern stattgefunden. Die Interessierten kamen aus Herbertingen, Hoßkirch, Filderstadt, Laiz, Bad Wildbad und Ettlingen und brachten Paddelerfahrung mit.

Vom Treffpunkt in Laiz ging es mit dem Auto weiter nach Hausen im Tal, wo die Teilnehmer ihre Boote am Campingplatz ins Wasser ließen. Der Pegelstand der Donau war ausreichend, das Wetter herrlich. Die Sonne schien und es wehte ein leichter Rückenwind. „Wir genossen vom Wasser aus die beeindruckende Landschaft mit aus den Waldhängen aufragenden Felsen“, so Ewers zum Rode. Es ging donauabwärts am Neumühlenwehr und vielen Plakaten mit den Schriftzügen „Kein Kalkabbau“ vorbei. „Das Gutensteiner Wehr wurde von allen Kajaks mutig befahren, sie tauchten unten tief ins schäumende Walzenwasser ein; der offene Kanadier musste umtragen werden.“ Nach dem dritten Wehr wurde in der Mühle Dietfurt zu Mittag gegessen.

„Wohl etwas schläfrig vom reichhaltigen Essen war die Kanadier-Besatzung kurz nach der Schmeienmündung einen Moment etwas unaufmerksam und die Strömung trieb sie quer gegen einen Ast“, berichtet der Organisator. Das Boot kenterte. „Schnell waren die zwei Schwimmer an Land, auch ihr Boot hatte einer von ihnen dorthin gezogen.“ Die weitere Fahrt wurde dann eilig absolviert und versichert, dass sie trotzdem allen gefallen habe.