Mit Musik und Böllerschüssen startet Mengen International

Von Schwäbische Zeitung

Ein zweijähriger Junge aus Kempten hat in Marktoberdorf einen sehr gewagten Ausflug hingelegt, der ohne den beherzten Einsatz eines Busfahrers womöglich schlimmer hätte enden können.

Wie die Polizei in Kempten berichtet, sei das Kind zu Fuß in Hausschuhen und mit einer Wackelente unterwegs gewesen - und das teilweise mitten auf der vielbefahrenen B16. Ein Busfahrer habe den Jungen bemerkt, angehalten und ihn in seinem Bus mitgenommen.

Die Beamten übernahmen danach das Kind und ermittelten über eine umliegende Kita ...