Mit mehr als 1,5 Promille im Auto unterwegs

Auf den Straßen Mengens war am Mittwochabend ein Betrunkener unterwegs, das teilt die Polizei mit. Nachdem Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am in der Beizkofer Straße bei einem 60-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie bei diesem einen Alko-Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von über 1,5 Promille veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.