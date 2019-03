Mit Liedern ein Statement für den Klimaschutz abgeben

Zum dritten Mal sind die Vivid Curls in die Alte Kirche gekommen und haben das Publikum begeistert. Ihre Stimmen und Texte berühren, machen nachdenklich und reißen mit. Über den Abend ziehen sie unterschiedliche Register von Harmoniegesang, über raue rauchige Stimmen und poetischen Klangfarben. Sie sind politisch engagiert, beobachten ihr Umfeld mit viel Empathie, lachen über sich selbst und schreiben darüber Lieder. Dazwischen singen sie auch mal ein Lied von Lieblingsstars, wie „Je veux“ von Zaz.

Die zwei kommen aus dem Allgäu und sind stolz darauf. Wilde Locken und ihr Dialekt machen die Sängerinnen Inka Kuchler und Irene Schindele unverwechselbar. Doch sind sie keine Mundartsängerinnen: Sie springen selbstbewusst von einer Sprache zur anderen. Dass die Liebe, die man geschenkt hat, das ist, was von einem nach dem Tod bleibt, hat eine von ihnen am Totenbett der Lieblingstante erfahren und daraus hat sich in ihr ein englisches Lied formuliert: bewegend, authentisch.

Die Vivid Curls erzählen aus ihrem Leben, aus ihrem Alltag als Mutter, als Freundin, als Sängerin, als Ehefrau. Oft humorvoll, mit knappen Sätzen, die sitzen und wenn es gerade passt, konstruieren sie daraus einen kleinen Werbeblock für CDs. Das Publikum lacht herzlich mit.

Eine Hymne für das Allgäu

Sie lieben das Allgäu und schenken der Region eine Hymne, in der sie schöne Bilder zeichnen. Ihr Wohlbefinden mit nackten Füßen im Gras, aber auch das innere Zwischen-zwei-Welten-Zerrissensein kommt zur Sprache. Wurzeln haben und Äste, die weit in die Welt ragen, das ist ihr Lebensgefühl.

Sie beobachten kritisch die moderne Welt, greifen die Auswüchse auf und verordnen Achtsamkeit. Sie erzählen von zwei Frauen, die beschlossen haben zu fasten: digital zu fasten, also nur noch acht Stunden am Tag online zu sein. Sie hätten zunächst unter Entzugserscheinungen gelitten, dann aber gemerkt, dass sie ihre Intuition wieder zu spüren begannen.

Inka Kuchler und Irene Schindele engagieren sich mit ihren Liedern für den Klimaschutz und gegen Armut und Gewalt. In einem ganz aktuellen Lied ermutigten sie die Jugendlichen, ihre Freitag-Demos für den Klimaschutz und die Zukunft fortzusetzen und empfehlen dem Publikum, ihre Kinder und Enkel darin zu unterstützen: „Ihr seid mächtig, wenn ihr zusammensteht, zeigt, dass es um das große Ganze geht.“

Die Vivid Curls singen schon seit 17 Jahren und gehen auf Tournee. Damals hätten sie von internationalen Durchbruch geträumt. Als die Einladung in die Nähe von Basel kam, hätten sie geglaubt: Jetzt ist es soweit. Humorvoll erzählten sie, wie sie bei Rockern auf einem sehr ländlichen Waldkonzert gelandet seien. Mit „Baby, you can sleep when I drive“ begeisterten sie dort harten Kerle und nun das Publikum in Rulfingen.