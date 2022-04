Mit Klangschalen richtig entspannen

Mit Klangschalen den Stress des Alltags einfach loslassen – das können Interessierte am Freitag, 8. April, von 19.30 bis 20.30 Uhr im Saal des Begegnungszentrums in der Reiserstraße 18 in Mengen. Beim „Klangzauber“ können die Teilnehmer aber auch wohltuenden Töne weiterer Klanginstrumente genießen.

Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, sollte man sich bei der VHS Mengen rechtzeitig über die Homepage (www.vhs-mengen.de), persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch anmelden.