Mit Kühen kuscheln und Schweine streicheln

Die Mitglieder des Fördervereines „Bauernhoftiere bewegen Menschen“ haben sich zum gemeinsamen Kuhkuscheln auf dem Hof der Familie Göhring in Rulfingen getroffen. Dabei ging es darum, die verschiedenen Bauernhoftiere und ihre Stärken für die tiergestützten Interventionen kennenzulernen. Besonders beeindruckt waren Jung und Alt von der stoischen Ruhe der Kuh Paula. Wenn sie wiederkäut, lässt sich am besten mit ihr schmusen. Aber auch die kleine Hühnerschar kam groß heraus: Denn sowohl Hahn Henry als auch seine Hühner lassen sich problemlos auf den Arm nehmen und streicheln. Das Federvieh ist so zahm, weil es bereits von klein auf an Menschen gewöhnt ist. Mehr über die tiergestützte Intervention mit Bauernhoftieren unter www.bauernhoftiere-bewegen-Menschen.de.