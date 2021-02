Mit ein paar Klicks direkt zum digitalen Musikball

In einem Jahr ohne Pandemie hätte die Stadtkapelle Mengen am vergangenen Samstag ihren traditionellen Musikball veranstaltet. Weil der Ball corona-bedingt ausfallen musste, haben sich die Verantwortlichen der Stadtkapelle als kleinen Ersatz etwas Besonderes einfallen lassen. Auf dem Youtube-Kanal der Stadtkapelle können Interessierte jetzt ein „Best of“ vergangener Bälle anschauen. Premiere feierte der fast zweistündige Film der besten Programmpunkte aus den vergangenen Jahren am Samstag um 20 Uhr. Rund 250 Aufrufe hat es seither gegeben. „Wir wollen damit den Bürgerinnen und Bürgern Mengens trotz der widrigen Umstände in diesem Jahr etwas Fasnetsstimmung in die Wohnzimmer bringen“, schreibt Philipp Hierlemann, stellvertretender Vorsitzender der Stadtkapelle, in einer Pressemitteilung. „Sie können es sich während der nun anstehenden Fasnetswoche mit unserem coronakonformen Musikball daheim gemütlich machen und sich dabei ein wenig von der momentanen Situation ablenken lassen.“ Verkleidet oder nicht, das bleibe jedem selbst überlassen.