Mit der Biberbahn zum Weihnachtsmarkt

Auf den Gleisen der Ablachtalbahn zwischen Mengen und Radolfzell wird am ersten Adventswochenende ein besonderer Zug der Biberbahn unterwegs sein. Am Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November, wird eine Diesellok der Baureihe 218 mit drei Personenwagen im Stil der 1980er-Jahre und dem Spitznamen „Silberlinge“ Fahrgäste zu den Weihnachtsmärkten der Region bringen.

Auf das Auto verzichten

Der Zug ist nicht nur ein besonderes Schmankerl für Eisenbahnfreunde, sondern bringt auch Weihnachtsmarkt- und Glühweinfans, die auf das Auto verzichten wollen, ans Ziel. Das teilen das kommunale Eisenbahninfrastrukturunternehmen Ablachtalbahn der Stadt Meßkirch und der Förderverein Ablachtalbahn mit.

Nach der zweiten erfolgreichen Biberbahn-Saison mit rund 7300 Fahrgästen und über 1500 Fahrrädern, was bei 29 Fahrtagen über 250 Fahrgästen und über 50 Fahrrädern pro Tag entspricht, wird es nun einen Biberbahn-Weihnachtsmarktverkehr zwischen Mengen und Radolfzell geben – umsteigefrei.

Tickets gibt es bei den ehrenamtlichen Zugbegleitern in der Bahn oder am Glühweinstand des Förderverein Ablachtalbahn auf der Schlossweihnacht in Meßkirch.

Diese Weihnachtsmärkte kommen infrage

Anlass für die Fahrten sind folgende Weihnachtsmärkte: die Meßkircher Schlossweihnacht am Samstag von 16 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr; der Mengener Weihnachtsmarkt am Samstag von 12 bis 21 Uhr; der Weihnachtsmarkt in Wahlwies am Samstag ab 15 Uhr; das Lichterfest auf der Straußenfarm Stockach am Samstag von 14 bis 20 Uhr sowie der Konstanzer Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 22.30 Uhr. Für letzteren gibt es in Radolfzell eine Umsteigemöglichkeit aufs Seehäsle.

Hier kann man einsteigen

Es werden am Samstag drei Hin- und Rückfahrten zwischen Radolfzell und Mengen angeboten, sodass Mengener zu einem Tag in Konstanz mit dem Zug aufbrechen können. Weitere Einstiegsmöglichkeiten gibt es in Menningen-Leitishofen, Meßkirch, Bichtlingen, Sauldorf und Stockach. Die genauen Fahrtzeiten und Ticketpreise können unter www.biberbahn.de abgerufen werden.