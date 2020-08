Mit dem Nabu Insekten zählen

Unter dem Leitspruch „Zählen, was zählt“ veranstaltet der Naturschutzbund (Nabu) noch bis zum 9. August eine große Insektenzählung in ganz Deutschland. Auch bei der Ortsgruppe für Mengen, Scheer, Hohentengen und Ostrach würde man sich laut Werner Löw, dem Beauftragten für Artenschutz und Landschaftspflege, über möglichst viele Insektenerforscher, die mitzählen, freuen. Die Ergebnisse werden online unter www.insektensommer.de gemeldet. In Deutschland gibt es nach Schätzungen 33 000 Insektenarten. Über die meisten liegen noch keine Daten vor.

„Mit dieser Aktion können wir auf die Bedeutung der Insekten und ihre starke Gefährdung hinweisen. Wir wollen die Menschen in unserer Heimat für den Schutz dieser kleinen Lebewesen sensibilisieren“, so Werner Löw. „Jede und jeder kann mithelfen, Daten zur Artenvielfalt und Häufigkeit der Insekten zu sammeln. Das geht fast überall – im Garten oder Park, auf der Wiese, in Wald und Feld, an Teich, Bach oder Fluss.“ Das Beobachtungsgebiet sollte nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang. Die Daten der Zählaktion „Insektensommer“ werden in Zusammenarbeit mit der Plattform www.naturgucker.de erfasst. Die Ergebnisse werden vom NABU ausgewertet und zeitnah veröffentlicht.

Zur Aktion gibt es die Nabu-App „Insektenwelt“, die 122 häufige und wichtige Arten vorstellt. Über die App kann man am Insektensommer teilnehmen und Insekten automatisiert bestimmen. Eine Mustererkennungs-Software vergleicht aufgenommene Handybilder und erkennt die Art – wenn es eine der 122 in der App enthaltenen häufigen Arten ist.