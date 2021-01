Mit dem Nabu die Wintervögel zählen

Die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ findet von Freitag, 8. Januar, bis Sonntag, 10. Januar, statt. Der Naturschutzbund (Nabu) ruft dabei deutschlandweit Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Auch die Gruppe für Mengen, Hohentengen, Scheer und Ostrach beteiligt sich.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Und so funktioniert es: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können am online unter www.nabu.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – kostenlose Rufnummer am 11. und 12. Januar von 10 bis 18 Uhr: 0800/1157115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen NABU-App Vogelwelt, erhältlich unter www.NABU.de/vogelwelt. Meldeschluss ist der 20. Januar.