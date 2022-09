Mit Bruder Johannes auf den Spuren der Wilhelmiter

Ein Zeitreise zurück nach 1725: „Das Wilhelmiterkloster Mengen soll an die Benediktiner nach Sankt Blasien im Südschwarzwald verkauft werden. Ich, Bruder Johannes, komme als Abgesandter des Benediktiner Ordens mit einem Kurierdienst, von Freiburg nach Mengen. Da der Kutscher schon Verspätung hat, werde ich, als der einzige Fahrgast, einfach vor den Toren der Stadt Mengen abgesetzt. Es ist bereits spät, als ich mich auf den Weg in die Stadt mache. Folgen Sie mir auf meinem Weg durch Mengen und erfahren Sie wie es sich hier lebte in und um das Kloster.“ Der Termin für dies etwas andere, historische Stadtführung, die normalerweise nur als gruppe gebucht werden kann, während den Klostererlebnistage Bodensee vom 6. bis 9. Oktober aber auch Einzelpersonen offensteht, ist am Samstag, 8. Oktober, ab 17 Uhr. Die Veranstaltung kostet vier Euro pro Person. Anmeldung ab sofort mit Namen und Kontaktdaten (Telefonnummer oder Adresse/E-Mail Adresse) bei der Stadtverwaltung Mengen, Stabstelle Wirtschaftsförderung, Hauptstraße 90, 88512 Mengen, Telefon 07572-607106, E-Mail: heike.leven@mengen.de