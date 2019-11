Mission in Black sagen Auftritt ab

Mission in Black können ihr Konzert am Samstag im Mengener Jugendhaus nicht spielen. Das geht aus einem Facebook-Post der Band hervor.

Der Grund dafür ist, „dass unsere Sängerin Steffi aufgrund einer bakteriellen Infektion an einer schmerzhaften Kehlkopfentzündung leidet“, schreibt die Band. Zwar befände sich die „Voice of Germany“-Teilnehmerin Steffi Stuber schon bereits auf dem Wege der Besserung, der Arzt habe ihr jedoch, um den Genesungsprozess nicht zu gefährden, noch einige Tage Auftrittsverbot erteilt.

Fabian Guist (von links), Daniel Tschoepe, Andy Flache und Steffi Stuber sind Mission in Black. (Foto: Ivanka Roxeno/Mission in Black)

„Wir haben bis zuletzt gehofft, für Euch in Mengen spielen zu können“, begründet die Band ihre kurzfristige Absage, „aber die Gesundheit unserer Sängerin hat hier eindeutig Vorrang“.

Während Mission in Black sich mit dem Mengener Jugendhaus auf einen neuen Konzerttermin verständigen wollen, spielt die Band Avian trotzdem am Samstag in Mengen und suchen „fieberhaft nach einem Ersatz“ für Mission in Black.