Michael Schenk leitet jetzt den Frohsinn Blochingen

Die Sänger des MGV Frohsinn Blochingen 1876 haben bei der Hauptversammlung ihren bisherigen Chorleiter Roland Hoheisel-Gruler verabschiedet. Aufgrund seiner beruflichen Veränderung übergab er nach mehr als acht Jahren Chorleitertätigkeit die musikalische Leitung an Michael Schenk aus Bad Saulgau. Er steht dem Verein aber in Notlagen als Dirigent und Sänger weiterhin zur Verfügung.

Der Vorsitzende Manfred Elgass ging in seinem Bericht vor allem auf die bevorstehende Sängerwerbung ein. Gemäß der Tagesordnung folgten danach die Berichte des Schriftführers Wolfgang Röhm über das vergangene Sängerjahr und des Kassierers Alfons Laux über die finanzielle Situation des Vereins. Kassenprüfer Hans Röck bestätigte wieder eine vorbildliche und korrekte Kassenführung.

Der neue Chorleiter Michael Schenk, der die Singstunden bereits seit Ende November 2018 leitet, sprach in seinem Bericht unter anderem folgende Themen an: zukünftige Probenarbeit, Chorliteratur und die Sängerwerbung. Bevor Ortsvorsteher Heiko Emhart die Entlastung des Vorstands vornahm, dankte er den Sängern für die Auftritte in der Gemeinde und für die Durchführung der Alteisensammlungen. Ebenfalls dankte er dem ausscheidenden Chorleiter.

Wahlen bringen keine Änderung

Keine Änderungen gab es bei den anstehenden Wahlen. Der erste Vorsitzende Manfred Elgass, Kassierer Alfons Laux, die Beisitzer Ulrich Schwark, Markus Widmann und Ferdinand Zeller sowie die Kassenprüfer Oskar Graf und Hans Röck wurden in ihren Ämtern jeweils einstimmig bestätigt. Nachfolgend dankte der stellvertretende Vorsitzende Andreas Blersch dem scheidenden Chorleiter für seine mehr als achtjährige Dirigententätigkeit und überreichte ihm ein kleines Präsent.

Roland Hoheisel-Gruler bedankte sich für die schönen Jahre und die tollen Auftritte und ließ in einem kurzen Rückblick die vergangene Zeit Revue passieren. Er steht dem Verein, an welchem auch sein Herzblut hängt, zukünftig als Aushilfe, sei es als Dirigent oder als Sänger, weiterhin zur Verfügung.

Satzung wird angepasst

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurde die Satzung unter anderem aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung angepasst. Für fast lückenlose Singstundenbesuche konnten sieben fleißige Sänger mit einem Präsent belohnt werden.

Fünf Sänger sind bei der Hauptversammlung für ihre langjährige Treue vom Deutschen und Schwäbischen Chorverband ausgezeichnet worden. Verbandsschriftführer Oskar Graf ging in seinem Grußwort als Vertreter des Chorverbands Donau Bussen auf die positiven Auswirkungen des Singens ein: „Singen tut Körper, Geist und Seele gut und stärkt die Abwehrkräfte und auch die Psyche. Singen im Chor macht Spaß und kann bis ins hohe Alter ausgeübt werden.“ Er würdigte das große Engagement der Geehrten als aktive Sänger des Frohsinn Blochingen.

Silberne Ehrennadeln vom Schwäbischen Chorverband für 40-jährige Treue zum Chorgesang erhielten Wolfgang Röhm und Markus Widmann.

Goldene Ehrennadeln vom Deutschen Chorverband erhielten Rudi Widmann für 50-jährige und Hubert Röhm für 60-jährige Treue zum Chorgesang.

Als Dank für 65-jährige Treue zum Chorgesang überreichte Oskar Graf den Ehrenbrief des Schwäbischen Chorverbands an Hermann Kuchelmeister.

Er wünschte den Sängern weiterhin viel Freude und Spaß am Chorgesang.