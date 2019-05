Messerstecherei: Anklage wegen Totschlags

Von Anton Wassermann

Noch Ende dieses Jahres wird der Verkehr über die im Bau befindliche neue B 30 zwischen der Anschlussstelle Ravensburg-Süd und der B 467 bei Hegenberg rollen. Das versprach Regierungspräsident Klaus Tappeser bei seinem Baustellenbesuch am Dienstag. Außerdem werde seine Behörde noch in diesem Jahr damit beginnen, die Trassenführung für den Molldietetunnel und seine Anschlüsse an das bestehende Straßennetz zu planen. Daran anknüpfend werde die weitere Planung „mit Nachdruck“ weitergeführt.