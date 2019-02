Messerangriff: Polizei sucht weitere Zeugen

Der 26-jährige Mann, der in der Nacht auf Sonntag in Mengen einen 27-Jährigen mit einem Messer erstochen und einen 25-Jährigen schwer verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und dem Streit der Beteiligten zuvor dauern an. Die Polizei wird die bei der Tat anwesenden Zeugen vernehmen und laut Staatsanwaltschaft ist die Einholung rechtsmedizinischer Gutachten beabsichtigt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, ist bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Deren Nachforschungen zufolge soll es bereits vor der Tat in der Sportsbar in der Beizkofer Straße zu einseitigen Provokationen durch den Tatverdächtigen gekommen sein. Es war gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen, als der 27-Jährige, laut Informationen der Schwäbischen Zeitung ein ehemaliger Spieler des SV Ennetach, mit seinen Freunden die Gaststätte verlässt. Im Freien soll sich dann ein Streit entwickelt haben. Der 26-jährige mutmaßliche Täter (den die Polizei in einer ersten Meldung mit einem Alter von 25 Jahren angegeben hatte) soll plötzlich ein Messer gezogen und damit auf zwei Männer der Gruppe eingestochen haben. Der 27-Jährige erlag noch während der Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes am Tatort seinen Verletzungen. Ein 25-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Einem Zeugen, der das Geschehen zuvor laut Pressemitteilung nicht beobachtet hatte, konnte den mutmaßlichen Täter wenig später dazu bewegen, ihm das Messer auszuhändigen. Die Tatwaffe übergab der Zeuge dann den eintreffenden Polizeibeamten, die den 26-Jährigen wenige hundert Meter vom Tatort entfernt vorläufig festnehmen konnten. Ob er hatte fliehen oder sich nur etwas abseits halten wollte, ist noch unklar. Laut Polizeimitteilung von Sonntag stand der Tatverdächtige deutlich unter Alkoholeinwirkung. Er wurde von der Polizei zur Blutabnahme ins Krankenhaus gebracht und blieb in Gewahrsam. Auch die beiden Begleiter des Tatverdächtigen waren in der Nacht vorläufig festgenommen worden, befinden sich aber wieder auf freiem Fuß.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde die Untersuchungshaft gegen ihn wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeordnet. Dieses Vorgehen sei bei Vorliegen eines dringenden Tatverdachts wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts normal, teilt Staatsanwältin Tanja Kraemer auf Anfrage schriftlich mit.

Laut Kraemer ist der 26-jährige Tatverdächtige deutscher Staatsangehöriger und stammt aus dem Raum Sigmaringen. „Ob und inwieweit sich der mutmaßliche Täter und die späteren Opfer kannten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, so die Staatsanwältin. Durch die Befragung der beim Tatgeschehen und im Vorfeld anwesender Zeugen soll geklärt werden, wie es zum Streit gekommen ist und wie alles genau abgelaufen ist. Über den Inhalt und die Hintergründe des Streits sollen Staatsanwaltschaft und Polizei zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich keine Stellungnahme abgeben.

Aus ermittlungstaktischen Gründen möchte die Staatsanwältin auch nichts dazu sagen, wie viele Menschen die Tat gesehen haben und in welcher Beziehung sie zu den Opfern standen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen könne allerdings ausgeschlossen werden, dass der mutmaßliche Täter und die Opfer an diesem Abend gemeinsam unterwegs waren und aus einem Freundeskreis stammen.

Die Einholung rechtsmedizinischer Gutachten zu den Verletzungen ist laut Kraemer beabsichtigt. Zur Art des Messers, dass der Verdächtige verwendet haben soll, kann sie ebenfalls noch keine Angaben machen. Laut Waffengesetz ist es verboten, Einhandmesser oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge von über zwölf Zentimetern mit sich zu führen. Bei einem berechtigten Interesse wie etwa Berufsausübung, Sport oder Brauchtumspflege greift das Gesetz nicht. Ein Messer zu Verteidigungszwecken mit sich zu führen, ist kein berechtigtes Interesse.

