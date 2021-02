Mengens Bürgerbüro öffnet für Briefwähler

Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimmen für die Landtagswahl nicht am Stichtag, 14. März, zwischen 8 und 18 Uhr in ihrem lokalen Wahlraum abgeben wollen, können dies per Briefwahl tun. Um Anträge für die Briefwahl und die Einsicht in das Wählerverzeichnis zu ermöglichen, öffnet das Bürgerbüro Mengen ab dem 15. Februar 2021 zu den regulären Öffnungszeiten.

Montags von 7.30 bis 12 Uhr, dienstags von 7.30 bis 16 Uhr, mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 12 Uhr können Bürgerinnen und Bürger Wahlscheine und Briefwahl beantragen. Das teilt die Stadtverwaltung Mengen mit. In allen anderen Angelegenheiten muss weiterhin ein Termin vereinbart werden. Auch das übrige Rathaus sowie Außeneinrichtungen bleiben geschlossen, es muss vorher ein Termin zur persönlichen Vorsprache vereinbart werden.

Bei der Beantragung der Briefwahlunterlagen im Bürgerbüro muss ein medizinischer Mund-Nasenschutz getragen werden. Zwingend sollten die Wahlbenachrichtigung mit dem Wahlscheinantrag auf der Rückseite und ein Ausweis mitgebracht werden. Die Bürger werden außerdem gebeten, einen eigenen Stift zur Ausfüllung der Wahlunterlagen mitzubringen. Bei der Abholung von Unterlagen für eine dritte Person muss neben dem unterschriebenen Antrag unbedingt eine Vollmacht mitgebracht werden (ausdrückliche Bevollmächtigung mit dem Wahlscheinantrag) sowie ebenso vorsorglich ein Ausweis.

Der Zugang zum Rathaus darf nur vom Eingang von der Hauptstraße her erfolgen, Ausgang ist der barrierefreie Hinterausgang zum Hof (dieser kann natürlich auch als Eingang für gehbehinderte Personen oder mit Kinderwagen genutzt werden). Im Rathausfoyer dürfen sich nicht mehr als drei Personen gleichzeitig aufhalten (ausgenommen Hilfspersonen und Kinder), es stehen zwei Wahlkabinen in ausreichendem Abstand zur Verfügung.