Mengener Unternehmen übernimmt Auszubildende

Auch in diesem Jahr wird Schunk am Standort in Mengen wieder alle Auszubildenden übernehmen, die ihre Ausbildung 2021 erfolgreich abschließen werden. Schon im Krisenjahr 2020 konnten laut Pressemeldung 17 junge Berufseinsteiger wie geplant im Kompetenzzentrum für Drehtechnik und stationäre Spannsysteme starten.

Das Unternehmen am Standort Mengen will alle acht Auszubildenden übernehmen, die während ihrer Ausbildung durch Engagement und Leistung überzeugt haben. Im Jahr 2020 bekamen die sieben ausgelernten Lehrlinge am Standort ebenfalls allesamt einen festen Arbeitsvertrag. „Wir haben das Ziel, engagierten jungen Menschen einen optimalen Berufseinstieg mit Perspektive zu bieten“ bekräftigt Geschäftsführer Markus Kleiner.

Der Standort Mengen ist das Kompetenzzentrum für Drehtechnik und stationäre Spannsysteme von Schunk. Hier absolvieren derzeit 56 junge Menschen ihre Ausbildung. Darunter befinden sich 38 Zerspanungsmechaniker, fünf Technische Produktdesigner, drei Industriekaufleute und ein Fachlagerist. Hinzu kommen sechs dual Studierende mit den Studienfächern Konstruktion und Entwicklung beziehungsweise Produktionstechnik sowie drei Kombi-Studenten. Im fortschrittlich ausgestatteten Ausbildungszentrum lernen sie an modernen Maschinen alles, was sie für ein erfolgreiches Berufsleben wissen müssen, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Gelernte wenden die Auszubildenden auch anschließend beim Mengener Unternehmen an: Ganze 95 Prozent bleiben nach ihrem Abschluss im Unternehmen, teilt Schunk mit.