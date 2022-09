Mengener Team bringt aus Novska einen Pokal mit heim

Die Feuerwehr Mengen ist am vergangenen Wochenende in der Partnerstadt Novska in Kroatien zu Gast gewesen. Anlass war die von den Kameraden aus Novska für den Bereich Lipovljani-Novska-Kutina veranstaltete 11. Feuerwehrchallenge, bei dem die Mannschaft aus Mengen es aufs Siegertreppchen schaffte.

Neun Stationen mit Aufgaben

Beim Wettkampf mussten an mehreren Stationen, die über das Stadtgebiet von Novska verteilt waren, feuerwehrtechnische Aufgaben bewältigt werden. Hierbei kam es neben der Schnelligkeit auch auf die richtige Durchführung an. Die Feuerwehrkameradin Diana aus Novska fungierte dabei als Dolmetscherin und Betreuerin für das Team aus Mengen, damit die Aufgaben auch richtig verstanden wurden.

Geräte auf Zeit zusammenbauen

Die Kameraden aus Mengen strengten sich bei den neun Stationen entsprechend an, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Es mussten unter anderem Schläuche verlegt, eine Puppe gerettet werden, ein See mit einem Boot befahren werden oder Geräte zur technischen Hilfeleistung auf Zeit zusammengebaut werden. An der Challenge nahmen 21 Mannschaften und vier reine Frauenmannschaften in einer separaten Wertung teil. Neben der Mannschaft aus Mengen nahmen auch zwei Teams aus Slowenien teil, der Rest der Mannschaften kam aus Kroatien.

Gruppenbild mit Pokal (v.l.) Robert Oberkofler, Peter Teufel, Daniel Bosch, Teambetreuerin Dijana Vanjek von der Feuerwehr Novska, Tim Guffarth, Jannik Falk und Kommandant Florian Pfau. (Foto: Feuerwehr Mengen)

Nachdem alle Teams die Stationen durchlaufen hatten, war die Anspannung groß, wie sich die Mengener geschlagen hatten. Zur Freude von Teamleiter Florian Pfau konnte das Team aus Mengen den hervorragenden zweiten Platz erringen. Die Challenge war von Feuerwehrkommandant Zlatko Pjes hervorragend vorbereitet worden und hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht.

Besuch im Erdbebengebiet

Im Rahmen des Besuches in der Partnerstadt wurden die Feuerwehrkameraden auch von der neuen Bürgermeisterin im Rathaus empfangen. Weiter stand auch ein Besuch des Naturparks Lonsko Polje und eines Festes in Lipovljani auf dem Programm. Auch das Einsatzgebiet von Petrinja, wo die Mengener Kameraden beim großen Erdbeben eingesetzt waren, wurde nochmals besucht. Erfreulicherweise konnte festgestellt werden, dass zwischenzeitlich einige der Schäden behoben werden konnten.