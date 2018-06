Mengener Sommer mit Strand, Sport, Spaß und Speisen

Drei Tage lang wird sich die Mengener Innenstadt vom 27. bis 29. Juli in eine sommerliche Wohlfühloase verwandeln. Neben einem Mega-Spielstraße für Kinder, einer Sporterlebniswelt und dem Streetfood-Festival soll es auch Livemusik und mit „The Beach“ einen Stadt-Strand geben. „Der zweite Mengener Sommer wird noch größer und überraschender werden als die erste Auflage“, prognostiziert Andi Frey. Der Inhaber des Ideenshops ist Organisator und Ansprechpartner für die dreitägige Großveranstaltung. Die Mitglieder des Gewerbevereins und der Servicestadt Mengen beteiligen sich mit Aktionen.

„Der ganzen Familie und Besuchern jeden Alters wird es bei uns gefallen“, ist sich Frey sicher. Er ist schon seit Monaten mit der Planung, der Auswahl von Spielangeboten und dem Kontakt zu Teilnehmern beschäftigt. „Die größte Veränderung im Vergleich zum vergangenen Jahr ist, dass es keinen speziellen Familientag geben wird, sondern alle Spiel- und Sportangebote an allen drei Tagen genutzt werden können“, sagt er. „So können Familien mit Kindern flexibel entscheiden, wann sie kommen wollen und es langweilt sich trotzdem niemand.“ Lediglich das Bühnenprogramm sei dann eben ein anderes.

Schon beim Betreten des Festbereichs von beiden Anfangsseiten der Hauptstraße her, sollen Besucher merken, dass ordentlich etwas los ist. „In der Unterstadt wird es vom Kreisverkehr vom Boulayplatz in Richtung Rathaus eine Mega-Spielstraße für Kinder geben“, sagt Frey. „Mit verschiedenen Hüpfburgen, Sandkästen, Bungeetrampolin, einer Schatzsuche und jeder Menge Wasserbomben.“ Für jede Altersgruppe soll es einen bestimmten Bereich geben, sodass die größeren Kinder nicht die Kleinsten von der Hüpfburg verdrängen. In der Oberstadt wird es – organisiert von Sport Dietsche – einen Streetsportbereich geben. „Da gibt es ja ganz einfache Möglichkeiten, in dem man etwa Netze für Badminton oder Volleyball aufstellt, Slacklines spannt und Basketballkörbe aufstellt“, so Frey. „Lustiger wird es dann etwa beim Fußball-Dart, bei dem mit einem Klettball auf eine aufblasbare überdimensional große Dartscheibe geschossen wird.“

Und dazwischen? Jede Menge gemütliche Ecken zum Entspannen, Quatschen und Genießen. Bei Blumen Bosch wird es wieder einen Sommer-Garten geben, auf dem Dietsche-Parkplatz wird ein Strand mit tonnenweise Sand installiert, auf dem man im Liegestuhl Cocktails schlürfen und sich vom Liebsten leckere Spezialitäten vom Streetfoodfestival auf der Hauptstraße bringen lassen kann. 25 Zusagen von verschiedenen Foodtrucks hat Andi Frey bereits. „Ich bin in den vergangenen Wochen auf vielen Festivals gewesen, habe das Essen probiert und Kontakte geknüpft“, sagt er. Es gibt außerdem einen Hofflohmarkt, Henna-Tattoos und eine Gaggli-Nudel-Bar. „Im Schillergarten wird für drei Tage ein völlig durchgestylter Clubbereich entstehen, mit kleiner Bühne, einer trendigen Shisha-Lounge und vielem mehr“, so Frey.

Am Freitag wird wieder der lange Einkaufsabend bis 22 Uhr stattfinden, bei denen zwischen Streetfood und Cocktails in den Läden gestöbert werden darf. Am Sonntag wird es ein zünftiges Weißwurstfrühstück geben und ein Hypnotiseur die Festbesucher verblüffen.

Besonders am Herzen liegt Andi Frey auch das Bühnenprogramm. Drei Tage lang werden Gruppen und Live-Acts auftreten. Bereits fest zugesagt haben etwa die Band Magnetfeld aus Gammertingen, Michel Stirner aus Bad Wurzach, Tom Slam aus Biberach, Dizzepticon aus Ennetach, Chiara Laux aus Bad Saulgau und Werner Zeeb aus Pfullendorf. Die DJs Tosch und Play it loud sind auch mit dabei.

Als wenn das noch nicht genug wäre, feilt Andi Frey noch an weiteren Aktionen. „Wir werden ein richtig tolles Stadtfest erleben“, sagt er.