Mengener Schülerinnen zeigen Frauenpower auf dem Bau

Im Rahmen der diesjährigen Girls-Day-Akademie haben Schülerinnen der Sonnenluger- und der Realschule Mengen unter dem Motto „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ die geplante Großbaustelle in der Innenstadt als Projektthema auserkoren und über die vergangenen Wochen immer wieder aufs Neue inspiziert. Auf diese Weise sollten die Mädchen einen Einblick in ein frauenuntypisches Berufsfeld erhalten und Berührungsängste abbauen. Insgesamt haben 40 Schülerinnen aus den Klassenstufen 7 bis 9 an der Girls-Day-Akademie teilgenommen.

Nachdem der Fortschritt der Baustelle von den Mädchen in den vergangenen Wochen immer wieder inspiziert wurde, war es nun Zeit zum Ende des laufenden Jahres einen abschließenden Blick auf den Baufortschritt zu werfen. Da derzeit noch die vorbereitenden Arbeiten anstehen, konnten die Schülerinnen der Girls´Day Akademie dabei den Arbeitern der beteiligten Firmen über die Schulter blicken, als es darum ging, Randsteine zu setzen, die Grundlage für die Pflasterarbeiten zu legen oder andere grundlegende Arbeitsschritte durchzuführen.

Auch im kommenden Schuljahr sollen wieder Schülerinnen der Sonnenluger und der Realschule Mengen die Gelegenheit erhalten, sich für das besondere Projekt zu bewerben. Dann werden neben technischen und naturwissenschaftlichen Berufen auch die Tätigkeiten im Handwerk zentraler Punkt des Unterrichts und der Exkursionen sein.

Firmen können sich beteiligen

Die Girls-Day-Akademie am Standort Mengen ist auf die Unterstützung regionaler Unternehmen und Handwerksbetriebe angewiesen. Diese können den beruflichen Entscheidungsprozess der teilnehmenden Mädchen durch Sponsoring, mit Betriebsexkursionen und Praktikastellen sowie Infovorträgen in der Girls-Day-Akademie fördern. So bietet sich die Möglichkeit für regionale Ausbildungsbetriebe, die weiblichen Nachwuchskräfte von morgen direkt anzusprechen und zu einer Stärkung der Region beizutragen. Aus diesem Grund wird die Girls-Day-Akademie auch bereits seit 2009 von der Stadt Mengen in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen auf dem Sonnenluger organisiert. Seit vergangenem Schuljahr erhält das Beruforientierungsprojekt zusätzlich Unterstützung durch die Bundesagentur für Arbeit.

Interessierte Unternehmen und Handwerksbetriebe, sowie Schülerinnen der beiden Schulen, die im kommenden Schuljahr an der Girls-Day-Akademie teilnehmen und in Männerberufe schnuppern wollen, erhalten weitere Informationen bei den beiden Schulleitungen oder direkt bei der Projektleitung unter Telefon 07572/94926.