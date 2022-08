Mengener Pianistin spielt zugunsten der Ukraine-Hilfe

Sonate liegt ihr besonders am Herzen

Mengen (sz) - Ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine-Hilfe in Mengen findet am Sonntag, 18. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Ennetach statt. Die in der Region als Konzertpianistin und Klavierlehrerin bekannte Chiaki Nagata wird an diesem Abend für die Zuhörer Stücke von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart und Frédéric Chopin spielen.

Wie Interessierte auf ihrer Homepage nachlesen können, begann Chiaki Nagata ihr Klavierstudium an einer der ältesten privaten Musikhochschulen Japans, der Musashino in Tokio. Ihr Talent wurde schon früh erkannt und mit einem Studium des Deutschen Akademischen Ausstauschdienstes (DAAD) gefördert. Empfehlungen ihrer japanischen Dozenten führten sie also bereits während ihres Studiums nach Deutschland. Zuerst nach Detmold, anschließend nach Trossingen zu Professor Gabriel Amiras, bei dem sie ihr Klavierstudium mit einem Konzertexamen im Jahr 2000 abschloss. Es folgten Auszeichnungen bei internationalen Klavierwettbewerben.

Seit 20 Jahren im Bodenseeraum

Als Solopianistin, sowie als Partnerin verschiedener Kammermusikensembles bereist sie Europa und außereuropäische Länder, unter anderem auch ihre Heimat Japan. Seit rund 20 Jahren lebt sie im Bodenseeraum und unterrichtet seit ihrem Examen die Klavierklasse am Salem International College. Sie ist mit dem Mengener Fotografen Claudio Hils verheiratet und wohnt mit ihm seit ein paar Jahren in Mengen. Seit 2016 ist sie außerdem als Klavierlehrerin an der Musikschule in Sigmaringen tätig.

Für ihre kleine Klavierkonzertreihe, die sie bereits in die Alte Schule nach Sigmaringen und nach Überlingen geführt hat, hat Chiaki Nagata Werke von drei Komponisten ausgesucht. Die Chaconne in G-Dur HWV 435 von Georg Friedrich Händel ist laut Informationen der Künstlerin die am häufigsten gespielte Händel-Chaconne. Sie wurde ursprünglich fürs Cembalo geschrieben und beinhaltet 21 Variationen.

Die Sonate in B-Dur KV 333 von Wolfgang Amadeus Mozart liegt Chiaki Nagata besonders am Herzen. Mozart schrieb diese Sonate mit 27 Jahren und spiegelt in den Augen von Nagata verschiedene seiner Lebenserfahrungen wider. „Die Sonate ist sowohl nachdenklich, melancholisch, als auch fröhlich und lebendig“, heißt es in der Ankündigung. Das dritte Stück ist die Sonate in B-Moll op. 35 von Frédéric Chopin. „Diese 1839, in Chopins mittlerer Schaffensperiode, geschriebene Sonate ist eine der wenigen Meisterwerke, die nicht nur das Ausmaß seines Schaffens, sondern auch die Blüte seines außergewöhnlichen Talents für die musikalische Form zeigen“, schreibt die Pianistin.

Der Eintritt zu diesem Konzertabend ist frei, um Spenden zugunsten der Ukraine-Hilfe wird gebeten. Weitere Informationen zur Künstlerin gibt es unter www.chiaki-nagata.de.