Mengener Musikschule erhält neues Tonstudio

Einen Tag lang hat André Streich, kaufmännischer Leiter der Jugendmusikschule, das neue mobile Tonstudio aufgebaut. Jetzt ist fast alles eingerichtet: Nach den Weihnachtsferien wird es den Lehrern und Schülern zur Verfügung stehen. Die Bürgerstiftung hat der Jugendmusikschule diesen langgehegten Wunsch erfüllt. „Das hätte Jahre gebraucht, bis wir diese Anschaffung hätten tätigen können. Im Haushalt haben wir vor allem Mittel für die Anschaffung von Instrumenten und Reparaturen“, erklärt Streich.

Gerade darin liegt die Stärke der Bürgerstiftung: „Wir ermöglichen Dinge, die zusätzlich gebraucht werden. Dinge, die im laufenden Jahr nicht finanzierbar sind“, sagt Joachim Gäbele, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Er ist zusammen mit Sonja Goeze, Stiftungsvorstandsmitglied, gekommen, um das neue Gerät anzuschauen. Das Tonstudio besteht aus einem digitalen Mischpult, kleinen Abhörboxen, einem Midi Keyboard, dem Produktionsprogramm Cubase, einem größeren Mischpult für Ensembleproben und größere Boxen. „Das neue Tonstudio erweitert die Möglichkeiten an der Jugendmusikschule“, erklärte Streich und dankte der Bürgerstiftung für die Unterstützung. Die gesamte Anlage hat rund 2000 Euro gekostet. Die Bürgerstiftung hat es mit den Spenden, die bei ihr eingehen, bezahlt. Bürger können jederzeit eine Spende an die Bürgerstiftung geben und können sicher sein, dass mit dem Geld im Stadtgebiet ein wichtiges Projekt unterstützt wird, das ohne dieses Geld nicht realisiert werden könnte. Gäbele erklärt: „Wer ein Projekt hat und Mittel dafür braucht, kann einen Antrag an die Bürgerstiftung richten.“ Die Vorstandschaft entscheide in einer Sitzung, ob die Bürgerstiftung das Projekt unterstützen kann. „Wichtig ist, dass das Projekt einer größeren Gruppe zugutekommt“, sagt Sonja Goeze. Spenden können jederzeit an die Bürgerstiftung gemacht werden. Die Vorstandschaft ist innerhalb der Stadt vernetzt und weiß, wo es wichtige Projekte gibt, die unterstützt werden sollten. Das neue Tonstudio können alle Lehrer und Schüler aus den verschiedenen Fachbereichen Klavier, Gesang, Bläser, Bands nutzen.

Die Musiker können bei Proben Aufnahmen machen und abhören, um festzustellen, wo noch nachgebessert und geübt werden muss. Gerade bei Proben von Schlagzeugensembles braucht es diese Kontrollmöglichkeit, um nachträglich festzustellen, wo es noch nicht ganz stimmt. Auch in der Vorbereitung der Wettbewerbe sei eine Referenz-Aufnahme hilfreich. Es werden zunehmend Einspielungen verlangt, um sich für Aufnahmeprüfungen zu bewerben. „Wichtig ist auch, dass das Tonstudio kompakt ist und mitgenommen werden kann“, erklärt André Streich.

Mit dem Produktionsprogramm können junge Leute Dinge in der Musikschule ausprobieren.