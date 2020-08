„Mengener Mischung“ wird seit zehn Jahren gesammelt

Die Bedeutung und der Erhalt bunter Bauernwiesen für die Artenvielfalt sind in jüngster Zeit in der Öffentlichkeit und der Politik ein größeres Thema. „Bei der Gruppe des Naturschutzbunds für Mengen, Scheer, Hohentengen und Ostrach hat man das schon vor dreißig Jahren erkannt, über Jahre mit Blumenwiesenfesten darauf aufmerksam gemacht und für den Erhalt dieser Wiesen geworben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Nabu.

An den Zufahrten bei Ennetach und Scheer zu den bunten Wiesen der Donauauen hat der NABU große, schöne Infotafeln aufgestellt. 2005 wurde bei Ennetach auf stillgelegten Krautländern mit selber gesammelten Samen eine 800 Quadratmeter große Blumenwiese angelegt. Der Versuch gelang und ermutigte, Samenmischungen für echte Wildblumenwiesen herzustellen, um damit für solche Blumenwiesen im Siedlungsbereich zu werben. „Sie sollten eine Alternative sein zu den leuchtend bunten kleinen Wiesen, die überall im Innenbereich und Gärten zu sehen waren und deren Samen man in den Baumärkten kaufen kann“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Diese vorwiegend mit Hybridpflanzen und Exoten bestandenen Flächen sind schön fürs Auge, unsere Insekten können aber nichts damit anfangen.“

2010 wurde dann aus den alljährlich gesammelten heimischen Samen die „Mengener Mischung“. Nicht als Geschäftsmodell, denn das eigentliche Ziel dabei ist es laut Nabu, mithilfe des so hergestellten lokalen Bezuges bei den Gartenbesitzern und den Gemeinden mehr Interesse und Verständnis für echte Wildblumenwiesen zu wecken. Natürlich werde dabei immer vermittelt, auf was es ankommt und wie man am besten so eine Wiese anlegt und sie pflegt. „In diesen zehn Jahren bis heute dürften so allein mit der ,Mengener Mischung’ im Umkreis von etwa 15 Kilometern viele kleine Wildblumenwiesen in der Summe von etwa 8000 Quadratmetern entstanden sein“, resümiert der Nabu. Auch mit den Bauhöfen in Mengen, Hohentengen und Ostrach gibt es Kooperationen in Sachen Blumenwiesen.

Weil die verschiedenen Pflanzen zu unterschiedlichen Zeiten blühen, waren Anita Schmidberger, Birgit Beyer und Werner Löw wieder von Ende Mai bis Mitte August in den buntesten Wiesen der Umgebung von Mengen und Ostrach unterwegs, um die gerade reifen Samen von heimischen Blütenpflanzen einzusammeln. Bei Wiesen, die besonders bunt und nicht so dicht bewachsen sind und daher öfters besucht werden, geschieht das in Absprache mit den Bewirtschaftern. Aber im Allgemeinen erfolgt die Ernte vom Weg aus. „Wir springen dabei nicht in den Wiesen herum und trampeln nicht alles nieder“, betont Werner Löw. „Die Bauern wissen das und lassen uns mit einem Lächeln gewähren.“

Wenn der Blick suchend nach geeigneten Samen durch die Wiesen streift, entdeckt man beiläufig erst so richtig, wie viel Leben in einer Wiese steckt, erzählt er. „Man staunt über die Vielzahl der verschiedensten Insekten. Am auffälligsten sind die Schmetterlinge, Hummel, Wild- und Honigbienen und Käfer.“ All die könne man sich mit einer Wildblumenwiese in den eigenen Garten holen.

Die Samenstände von mehr als vierzig Blütenpflanzen werden von den Nabu-Mitgliedern von Hand gepflückt und zu Hause an der Sonne getrocknet. Weil die Nachfrage ständig steige, müssen dieses Jahr ungefähr 15 Kilogramm Rohmaterial zum Teil von Hand extra behandelt und mehrfach gesiebt werden, um sechs Kilogramm reine Samen zu gewinnen.

Mit der Feinwaage werden Portionen zu je 30 Gramm in selbst gestaltete Tüten gefüllt. Diese Menge reiche für zehn Quadratmeter. Auf der Rückseite der Samentüten sind die darin enthaltenen neununddreißig, am häufigsten vorkommenden Blütenpflanzen, genannt und die wichtigsten Anleitungen zum Anlegen einer eigenen Wildblumenwiese.