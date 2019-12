Mengener Kirchenchor veranstaltet Adventssingen in der Liebfrauenkirche

Der Advent ist traditionell eine stille und dunkle Zeit. Am dritten Adventssonntag wird es heller, es brennt eine rosa Kerze am Adventskranz: Sie symbolisiert die Freude der Christenheit, dass es nun auf die Weihnacht zugeht.

Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, lädt der Kirchenchor um 17 Uhr zum „Adventsingen im Kerzenschein“ in die Liebfrauenkirche ein. „Es findet zum ersten Mal in dieser Form statt. Wir möchten mit der Gemeinde Adventslieder singen“, kündigt Chorleiterin Ulrike Faigle-Chaib an. Die Besucher des Adventssingens bringen ihre Kerzen mit, so dass die ganze Kirche in ein warmes leises Licht getaucht wird. Nach dem Singen gibt es im Gemeindehaus einen Empfang mit Gebäck und Punsch, zu dem alle eingeladen sind.

Das Programm ist so gestaltet, dass miteinander gesungen wird. „Es soll kein klassisches Konzert sein, in dem der Chor auf der Empore singt und die Besucher zuhören, sondern adventliche Musik und Lieder zum Mitsingen und zum Zuhören“, betont Chorleiterin Faigle-Chaib. Der Kirchenchor, die Schola, der Kinderchor stehen vorne, der Gemeinde gegenüber. Sie wollen zusammen und im Wechsel mit den Gästen die adventliche Stimmung mit Liedern und Chorsätzen genießen. Das Singen wird mit der klassischen Antiphon „Rorate caeli“ beginnen und schließt damit an die Tradition der „Rorate-Messe“ an, die während des Advents im Kerzenschein gefeiert werden.

Der Kirchenchor bereitet seit einigen Wochen in Proben sein spezielles Programm vor. Lieder wie „O Heiland reiß die Himmel auf“, „Maria durch den Dornwald ging“ können wohl alle mitsingen. Für das Lied „Macht hoch die Tür“, das die Gemeinde singen wird, bilden die Sängerinnen einen eindrucksvollen Überchor. Dann singt die Schola Chorale. Für die Gemeinde gibt es ein Liedblatt, damit alle mitsingen können.

Der Kinderchor wird im Laufe des Adventssingens einziehen und seine hellen Stimmen klingen lassen. „Beim Einzug wird gemeinsam ein Kanon gesungen“, kündigt Chorleiterin Faigle-Chaib an. Sie konnte den Sigmaringer Musiker Mathias Trost gewinnen: Er begleitet das Singen an der Orgel. Der Eintritt ist frei.