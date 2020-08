Mengener ist Erstplatzierter bei Schülerquiz

Mit Steven Raiser hat ein Schüler der Realschule Mengen den ersten Preis beim Schülerwettbewerb „Baden-Württemberg – Wir in Europa“ gewonnen. Gemeinsam mit anderen Hauptpreisträgern ist er bei einer Preisverleihung in Stuttgart geehrt worden. Das Schülerquiz wurde bereits zum 25. Mal vom Statistischen Landesamt und dem Ministerium der Justiz und für Europa durchgeführt.

Trotz erschwerter Bedingungen durch die Coronakrise haben laut einer Pressemitteilung des Ministeriums insgesamt 705 Schüler aus 111 Schulen in Baden-Württemberg teilgenommen. 304 Einsendungen waren richtig. Die stolzen ersten Preisträger, die die 15 schwierigen Fragen zu den Themen EU, Statistik und dem diesjährigen Themenland Estland richtig beantwortet hatten, wurden zur Preisverleihung auf Schloss Solitude eingeladen. Steven Raiser war einer von ihnen. Das Quiz erwies sich auch in Zeiten des coronabedingten Fernunterrichts als geeignete Arbeitsgrundlage zur Wissensvermittlung rund um die Europäische Union. Den ersten Preis erhielt Steven Raiser. Der zweite Preisträger war Philipp Anciger vom Hellensteingymnasium in Heidenheim. Niklas Kopf aus der 8. Klasse des Max-Planck-Gymnasium in Lahr war der vierte Gewinner. Über den sechsten Preis freute sich Tanja Baß, ebenfalls vom Hellensteingymnasium in Heidenheim. Die Preise des 3. und des 5. Ranges wurden dem Kinderhospiz Stuttgart überlassen. Allesamt dürfen sich die Gewinner über ein Erlebnis-Paket (Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen und Eintrittskarten für einen Freizeitpark oder ein Museum in Baden-Württemberg) freuen.

Auch in diesem Jahr konnte wieder eine Klassenfahrt nach Straßburg zum EU-Parlament verlost werden. Diese wird vom Ministerium der Justiz und für Europa zur Verfügung gestellt. Acht Schüler des Politik-Leistungskurses des Gymnasiums Korntal in Korntal-Münchingen sind in diesem Jahr die glücklichen Gewinner.