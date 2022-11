Mengener erstrampeln sich auf dem Fahrrad die Christbaumbeleuchtung

Neben vielen anderen Energieeinsparmaßnahmen verzichtet die Stadt Mengen dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung in der Hauptstraße. Stattdessen hat sich die Verwaltung als Alternative die Mitmach-Aktion „Wir bringen Mengen zum Leuchten“ einfallen lassen.

Der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus wird in der Zeit von Montag, 21. November, bis Sonntag, 4. Dezember, durch eigene Körperkraft mittels eines Stromfahrrads beleuchtet.

Allen voran haben sich Mengens Triathleten bereit erklärt, jeden Tag von 17 bis 19 Uhr die Lichterketten an den Weihnachtsbäumen durch den Tritt in die Pedale zum Leuchten zu bringen. Es sind weitere Freiwillige, Vereine, Firmen und Schüler eingeladen, sich an dieser Mitmach-Aktion zu beteiligen.

Sportliche Beleuchtung und Windlichter

Interessierte können sich demnach aktiv in den Sattel schwingen und Mengen zum Leuchten bringen. Neben dieser Mitmachaktion werden in der kommenden Woche – unter Beteiligung des Mengener Gewerbevereins – insgesamt 350 Windlichter und Kerzengläser an die Geschäfte und Privathaushalte in der Hauptstraße verteilt.

Im Krisenstab der Stadt Mengen wurde bereits Anfang September der Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung beschlossen. Dadurch werden etwa 2000 kWh Strom (600 Euro) und etwa 8000 Euro für den Auf- und Abbau der Beleuchtung eingespart.

Symbolik trotz geringer Einsparung wichtig

Aufgrund der vor etwa zehn Jahren erneuerten Weihnachtsbeleuchtung mit LED ist der Stromverbrauch gegenüber der früheren Beleuchtung mit Glühbirnen bereits stark reduziert und bringt deshalb keinen allzu großen Einspareffekt. Aber selbst wenn der Einspareffekt nicht allzu groß ist, war es dem Krisenstab in seiner Abwägung wichtig, mit der Symbolik auch die Vorbildfunktion der Stadt zu betonen.

Die Weihnachtsbäume im öffentlichen Straßenraum sind von dieser Sparmaßnahme jedoch nicht betroffen. Beim Weihnachtsmarkt, der planmäßig vom 25. bis 26. November stattfindet, werden die Hütten und Verkaufsstände traditionell von den Verkäufern selbst dekoriert und illuminiert.

Keine öffentliche Weihnachtsbeleuchtung geplant

Es sind keine Verbote von Lichterketten oder ähnliches geplant. Darüber hinaus ist aber auch während der zwei Tage, an denen der Weihnachtsmarkt stattfindet, keine weitere öffentliche Weihnachtsbeleuchtung vorgesehen.

Für den öffentlichen Straßenraum ist außerdem ein alternatives Konzept zur nachhaltigen Illumination der Hauptstraße und des Weihnachtsbaums vor dem Rathaus ohne „Strom aus der Steckdose“ geplant. Die Umsetzung steht kurz vor dem Ziel.

Abzuholen sind die Windlichter und Kerzengläser ab 24. November im Bürgerbüro oder der Stadtbücherei. Das Personal gibt die Lichter gegen Wohnortnachweis ab, Höchstabgabemenge drei Stück pro Haushalt, nur so lange der Vorrat reicht.