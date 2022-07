Mengen zeigt sich auf dem Ulmer Donaufest

Die Stadt Mengen nahm gemeinsam mit dem Deutsche Donau Tourismus, einem Zusammenschluss von Kommunen, Landkreisen und touristischen Vereinigungen entlang der Donau in Deutschland, mit einem Infostand im Themenzelt Tourismus am internationalen Donaufest teil.

Den Bekanntheitsgrad zu erweitern und sich neue Zielgruppen zu erschließen – das versprach sich die Stadt Mengen bei ihrer eintägigen Präsentation. Der Anreiz, das Themenzelt zu betreten, war ein Gewinnspiel. Die Besucher wurden aufgefordert die Anzahl der Nudeln in einem Glas zu schätzen. Als Gewinn winkte eine Übernachtung für zwei Personen in Mengen mit freiem Eintritt in die Bäder der Stadt sowie einem Gutschein für das Gaggli-Nudelhaus. Im Glas befanden sich genau 1489 Nudeln. Nur wenige Besucher kamen dieser Zahl nahe, die meisten lagen weit daneben.

Die Mitarbeiter der Stadt Mengen führten viele Gespräche, manches Mal auch auf Englisch. So hat sich herausgestellt, dass unter den Besuchern auch die Tochter von Albert Einstein‘s Großnichte war. Dr. Karen Glinert Carlson kam zur Unterstützung der Gründung eines Albert Einstein Discovery Centers aus ihrer Heimat Amerika nach Ulm und besuchte dabei gemeinsam mit ihrem Ehemann das internationale Donaufest und dabei auch den Stand der Stadt Mengen.