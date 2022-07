Mengen will Platz beim Stadtradeln verteidigen

Das Stadtradeln in Mengen geht in den Endspurt. Noch bis Sonntag, 10. Juli, heißt es laut Stadt kräftig in die Pedale treten und viele Kilometer für Mengen einfahren. In den vergangenen zwei Wochen hätten die bisher angemeldeten 572 Radler über 66 000 Kilometer im Alltag, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit mit dem Fahrrad zurückgelegt und mit zehn Tonnen CO2-Einsparung ein Zeichen für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität gesetzt.

All jene, die noch nicht dabei sind, seien herzlich dazu eingeladen, sich einem offenen Team anzuschließen oder gemeinsam mit Freunden, Kollegen oder Mitschülern noch ein Team zu gründen - hier geht es zur Anmeldung: www.stadtradeln.de/mengen. Die Stadt will den aktuellen vierten Platz im Städtevergleich des Landkreises Sigmaringen verteidigen oder gar aufholen. Dazu werden noch weitere Radler und erfahrene Kilometer benötigt.

Wie im Vorjahr bestehe auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, Mängel auf Radverkehrsstrecken über die Meldeplattform RADar!, www.radar-online.net, zu melden. Einige Radler hätten hiervon bereits Gebrauch gemacht. Für alle Radler haben sich die Städte Sigmaringen, Mengen, Pfullendorf und Bad Saulgau eine süße Überraschung einfallen lassen: Wer eine der Nachbarkommunen im Rahmen des Stadtradelns mit dem Rad besucht, erhält dort eine Gratiskugel Eis. Die Gutscheine würden an den Tourist-Informationen und Service-Stellen ausgegeben und könnten im Zeitraum des Stadtradelns bei den teilnehmenden Eisdielen eingelöst werden, solange der Vorrat reicht.

Gefahrene Kilometer können bis eine Woche nach dem Aktionszeitraum, dem 17. Juli, nachgetragen werden, entweder klassisch über die Website oder mit der kostenfreien Stadtradeln-App.