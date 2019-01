Mengen und Novska machen gemeinsam Lust auf Urlaub

Die Stadt Mengen präsentiert sich vom 12. bis 20. Januar auf der Messe für Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart. Wie gewohnt ist sie mit Messebetreuern am Stand der Oberschwaben Tourismus GmbH in Halle 6 anzutreffen. Anlässlich des Partnerstädtetages am Donnerstag, 17. Januar, wird auch die kroatische Partnerstadt Novska erstmals auf einer deutschen Tourismus-Messe vertreten sein. Beide Städte möchten sich so einem größeren Publikum vorstellen und Interessierte zu einem Besuch animieren.

„Wir haben die Vertreter unserer beiden Partnerstädte Boulay und Novska im vergangenen Sommer bei Mengen International angesprochen, ob sie vielleicht bei der CMT mit dabei sein möchten“, sagt Heike Leven, die bei der Stadt Mengen für Veranstaltungen und Tourismus zuständig ist. „Novska war sehr interessiert und wird am 17. Januar mit elf Personen nach Stuttgart kommen.“ Darunter die Folkloregruppe Ambar, die auch schon bei Mengen International für Stimmung gesorgt hat sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die an einem Stand Informationen zum touristischen Angebot präsentieren werden. „Dann werden die Besucher der CMT merken, dass Kroatien nicht nur an der Küste am Meer schön ist, sondern auch im Landesinneren viel zu bieten hat“, sagt Heike Leven. „Vor allem der Naturpark Lonsko Polje ist ja wunderschön.“ Die Folkloregruppe wird am Donnerstag um 9.30 Uhr im Atrium der Messe auftreten sowie um 11.30 Uhr auf der Showbühne des SWR.

Mengen ist jeden Messetag da

Die Stadt Mengen wird vom 12. bis 20. Januar an jedem Messetag vor Ort sein und für Mengen als Ausflugsziel werben. Die Messebetreuer werden Gästeführungen, die Zielfinger Seen mit Wohnmobilstellplatz und Angelmöglichkeiten sowie die Fuhrmannswanderwege vorstellen. Neben dem Gaggli-Nudelhaus hat das Team jetzt auch die Ferienhäuser auf dem Hof von Martin Neher in Granheim im Angebot.

Am 12. Januar öffnet in Stuttgart die Messe für Caravan, Motor und Touristik, kurz CMT, ihre Pforten. Auf der weltweit größten touristischen Publikumsmesse können sich die Besucher über Reiseziele in der ganzen Welt sowie Caravan- und Reisemobilneuheiten informieren und ein interessantes Unterhaltungsprogramm genießen. Wie in den Vorjahren wird die Stadt Mengen wieder am Stand der Oberschwaben Tourismus GmbH in Halle 6 vertreten sein. Die städtischen Messebetreuer werden dabei für Mengen als Ausflugsziel und Ausgangsort für einen Kurzurlaub werben.